Bayern Múnich: Matthaus advierte a Julian Nagelsmann Deportes

El plusmarquista nacional Lothar Matthaus, de 61 años, lanzó una clara advertencia al entrenador del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann, de 35, sobre las decisiones de las personas: “Algo así, por supuesto, se nota en la cabina y también se discute. Debe tener cuidado allí”, dijo. en Sky90. Julian. No debe perder el vestuario”.

Matthäus significa principalmente los nuevos fichajes Ryan Gravenbrich (solo 20/115 minutos de la Bundesliga) y Mathys Tel (17/ solo 96 minutos de la Bundesliga), que aún no se han utilizado como se esperaba. Sobre todo, Matthews no puede comprender el hecho de que estuvo sin el francés Tel, que tuvo que sentarse en el banquillo durante 90 minutos en sus últimos tres partidos de la Bundesliga: “Antes de la temporada, Julien dice: espero diez goles en la Bundesliga de Tel. Entonces él se le debe permitir jugar”. Debido a su velocidad, Tel es quizás el jugador más interesante en la cima de la liga. Nagelsmann reemplazó a Eric Maxime Choupo-Moting (33) con Sadio Mane (30) en los últimos ocho minutos.

El campeón del mundo de 1990 también criticó al Bayern en un punto general: “Se olvidaron de marcar el tercer gol en 70 minutos y en los últimos 20 minutos solo querían entrenar. El Bayern permitió correr hacia atrás y ya no ataca y ya no se involucra”. un duelo. Esto no era para nada como el Bayern de Múnich”.

‘No como el Bayern’: así describió el presidente honorario Uli Hoeness (70) perder la ventaja de 2-0 en el primer partido.

Matthaus cree haber encontrado una razón por la que los profesionales del Bayern solo pueden ganar cuatro de sus nueve partidos de liga hasta el momento: “Quizás algunos jugadores no estaban tan preparados esta temporada como en años anteriores. Lo han ganado todo y están más centrados en la Champions League. Esta la agonía que sufrió el Bayern de Múnich contra él en Augsburgo o en el Dortmund en los últimos 20 minutos, debe volver al equipo”.

¿Es ahora fatal para la gente de Munich convertirse en campeones de Alemania diez veces seguidas?

Una mirada a las estadísticas de partidos recientes de la Bundesliga puede indicar esto. Mateusz: “Seis partidos de la Bundesliga, una victoria, que tampoco es como el Bayern de Múnich. Creo que han pasado más de dos décadas desde la última vez que obtuve un resultado como este”.

Una cosa está clara: 16 puntos (4 victorias, 4 empates, 1 bancarrota) en nueve juegos es la cuenta provisional más débil para los campeones de Alemania en 12 años. Al final de la temporada 2010/11, el BVB se proclamó campeón…