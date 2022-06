Bayern Múnich: Messi comenta sobre Lewandowski

a: florian shemak

Robert Lewandowski quiere dejar el Bayern de Múnich. La superestrella Lionel Messi logró un pico contra el dos veces futbolista mundial de Polonia.

Múnich – como si Bayern Munich De momento no va de todos modos. robert Lewandowski Explicó en una rueda de prensa para la selección polaca que Le gustaría dejar el Bayern de Múnich este verano. “Mi historia en el Bayern de Múnich ha terminado. No puedo imaginar otra buena colaboración”, dijo en dos ocasiones el futbolista mundial el lunes.

Oliver Kahn reacciona a los comentarios de Lewandowski al no entenderlos. “No puedo decirles por qué Robert eligió este camino”, dijo el presidente del Bayern. Deportes 1: “Declaraciones como esta en público no traen más. Robert se ha convertido en el mejor jugador del mundo aquí dos veces seguidas. Creo que debería saber lo que tiene en el Bayern de Múnich. El aprecio no es una calle de sentido único”.

Nombre: Lionel Andrés Messi Cuccittini Edad: 24 de junio de 1987 (34 años) Rosario, Argentina Club: París Saint-Germain Posición: fiesta colgante Valor de mercado: 50 millones

¡burbuja! Esto quema el árbol en Säbener Straße. Ahora también es una superestrella. Lionel Messi Comentar sobre Lewandowski. Sin embargo, el cambio no plantea. En cambio, la estrella del Paris Saint-Germain da consejos contra el delantero del Bayern en cuanto a la elección del futbolista mundial. “Cada uno puede decir lo que quiera. Claro que él también”, dijo Messi en una entrevista con la televisora ​​argentina. Deportes TyC: “No estoy de acuerdo con lo que dijo, pero no le di mucha importancia. Él puede decir lo que quiera. No me importa”.

¿Pero qué es esto? Messi Lewandowski no votó como mundialista en enerot, sino al dueño del Paris Saint-Germain Neymar. Al final, Lloyd ganó las elecciones de la FIFA por segunda vez consecutiva y después de eso pareció un poco molesto por el comportamiento de Messi. El argentino ganó el Balón de Oro en 2021, decepcionando a Lewandowski mientras calculaba sus posibilidades de levantar el trofeo. Este premio no se entregó en 2020 debido a la pandemia de COVID-19.

Robert Lewandowski quiere fichar por el FC Barcelona. ¿Qué opina Lionel Messi de esto? © IMAGO / Sven Simón / Ricardo Larreina Amador

Messi luego dijo que despreciaría a la estrella del Bayern para el próximo Balón de Oro y que estaría feliz si Lewandowski lo perdiera después de eso. francia fútbol Eres recompensado. Messi continuó: “Mis palabras me salieron del corazón en ese momento porque realmente lo sentí así. Dije que se merecía el Balón de Oro antes porque hace un año pensé que era el mejor. Pero el año que gané no fue el mejor”. Pero que vea como quiere.

Messi ya tiene otro candidato para 2022. Karim Benzema, campeón de la Champions League, Real Madrid. “Creo que este año no hay duda. Benzema ha hecho un gran año”, dijo el jugador de 34 años. A Lewandowski tampoco le debería gustar esto.

Especialmente explosivo: Lewandowski quiere mudarse al Barcelona este verano. Irónicamente, al club en el que Messi se destacó durante años. Se dice que Leoy ya acordó verbalmente un contrato de tres años con los catalanes. Así que tal vez no fue la última disputa verbal entre Messi y Lewandowski… (smk)