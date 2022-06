Hinterager ahora debe recuperarse

a: Tomas Kellchenstein

dividir, rasgar

El defensa del Eintracht, Martin Hinterger, debe reconocer las señales y recuperarse; de ​​lo contrario, no tendrá futuro en Frankfurt.

FRANKFURT – Si el defensa de Frankfurt, Martin Hinterger, fuera una estrella del pop, fácilmente podría lanzar un CD “Best of” entre dos temporadas, con la mayor emoción proveniente del Carinthian de 29 años. ‘No puedo decir nada positivo’ sobre el entrenador Manuel Baum en el FC Augsburg sería posible, el asunto de la mochila, la decadente fiesta de Navidad hasta la mañana en el campo de entrenamiento de la selección de Austria, por supuesto la foto muy triste después del penalti fallado por el Chelsea , el fichaje de Hinti Army, y algunos paseos en helicóptero con él como piloto, y sus 10 mejores paradas, por supuesto, también estarán allí, sin duda, así como su sólido esfuerzo recientemente en el empate contra el Betis Sevilla. Y como aparición: Cómo ganó una medalla para un ganador en algún pub mojando su cerveza en un vaso de plástico y lamiéndolo. Sería fácil tener material para un doble CD.

Bueno, Hinti, es una marca. Un tipo muy especial, alguien que puedas tocar, real, auténtico, alguien como tú y como yo, desde el corazón de la vida, adorable, amable.

Eintracht Frankfurt: Martin Hinterger es un modelo a seguir

Pero Martin Hinteregger también es futbolista, profesional, y sin duda uno de los mejores, 67 veces Jugador Nacional, participante de EM. Valiente e implacable, alguien que Heidewitzka transmite entre ellos, no se perdona a sí mismo ni al oponente, alguien en quien otros jugadores de fútbol más jóvenes se destacan en el juego y también se benefician de él y de la calma y la crueldad. En las gradas, el hombre ha sido durante mucho tiempo una figura de culto, alguien con quien identificarse, un favorito de la audiencia porque lo es. Con esquinas y bordes, no lo planche liso.

Martin Hinterger tras ganar la Europa League en Sevilla. © Florian Ulrich / Imágenes de Imago

De momento, parece que ha llegado la conexión. Eintracht Fráncfort Recibió algunas grietas. El defensa dijo que “mucho” se ha “derrumbado” estos días porque el Eintracht Frankfurt le sugirió a finales de otoño y antes del partido contra el Barcelona que dejara el club en verano. Esta declaración, que se leyó recientemente en el diario austriaco Kronen Zeitung, enfureció al Eintracht Frankfurt, porque mientras tanto, después de una larga conversación con el entrenador Oliver Glasner, ya estaba claro que Hinterger haría un buen papel en Frankfurt el próximo año. Sin embargo, se documentó el hecho de que el club está claramente perturbado por el estilo de vida precario y poco profesional del defensor, como estaba previsto en la primavera.

Eintracht Frankfurt: los asesores de Martin Hinterger hacen extrañas declaraciones

Excursiones excesivas en la vida nocturna con videos y fotos correspondientes en los portales relevantes no satisficieron al club. Además, se dijo que Hinti se saltó las despedidas de jugadores que abandonaron el club, como Stefan Ilsanker o Danny da Costa; Como el único del equipo. Después de todo, las declaraciones hechas por el subestimado canciller Christian Sand en Frankfurt que causaron una extraña impresión en Adi Hütter son algo contraproducentes: Hinteregger “podría haber ganado el doble de lo que ganó en Nápoles”, o “Ahora es el momento de extender el contrato más allá de 2024 no hubiera sido bueno.

Hay que decir que a Martin Hinterger se le ha ido un poco de las manos. Que se diferencia de la supermodelo habitual, que durante mucho tiempo prefirió el teléfono plegable y criticó la manía de los smartphones de sus compañeros, que escribe abiertamente sobre su depresión, que necesita bofetadas para estimularse, como él. A veces, dijo, tiene sobrepeso debido a unas vacaciones que quiere jugar en un torneo de fútbol de entretenimiento que organiza (“primera Copa Hinti”) con 40 equipos en su ciudad natal de Cernitz, donde abrió un restaurante “Zum Adler”. con un amigo en el casco antiguo de Kronberg Su manejo franco de su afición por la cerveza – todo esto fue tolerado siempre que su desempeño fuera correcto. Pero ya no acertaron en el inicio de la segunda mitad de la temporada. Luego lo mordió y le desgarró el cinturón. Pero la verdad es que el Eintracht ganó el partido de vuelta de las semifinales y la final de la Liga Europea sin Hinterger, que estaba lesionado. Sin embargo: para él fue uno de los momentos cumbre de su carrera, que disfrutó, e impresionante fue su poema sentimental en el balcón romano para el portero Kevin Trapp (“New in the Bank”).

Recién llegado de Frankfurt: Hrvoje Smolcic. © Imago Imágenes / La Presse

Esperemos que Martin Hinter interprete correctamente las etiquetas. El no miembro del comité ya no podía permitirse mucho, especialmente porque ya no era el único ID del equipo. El hecho de que la avenida, que una vez estuvo a su lado, tomara ahora un camino diferente, debería proporcionarle una fuente de reflexión. (“La última oportunidad de Hinti”, “Cómo Hinti pierde su estatus de campeón”).

El martes, el Eintracht anunció el compromiso permanente de Hervoy Smolcic (HNK Rijeka), que recibirá un contrato de cinco años. Fortalezas: defensa central e izquierda. Las posiciones de Martin Hinterger. (Tomás Kellchenstein)