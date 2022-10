Bayern Munich: Neuer también jugará contra Freiburg: ¡Muller, Davies, De Ligt y Gnabry Wit! | Deportes

Cinco buenas noticias antes del partido de liga contra el Freiburg, ¡pero la estrella más importante del Bayern de Múnich todavía no está!

Manuel Neuer (36) tampoco está disponible para los campeones récord el domingo por la noche (19:30 / DAZN y cinta en vivo en BILD.de). El capitán y el guardabosques regular todavía tienen un dolor insoportable después de lastimarse la articulación del hombro.

Julian Nagelsmann (35) Sábado por la mañana antes del último entrenamiento secreto: “Manu no podrá jugar. Desafortunadamente, esto no es suficiente para Friburgo. ¡Agravado! Pero lo es”.

El Bayern de Múnich presenta una camiseta especial Así es el peor fallo de diseño de la Bundesliga Fuente: IMAGEN 14/10/2022



El entrenador explica la lesión de Neuer: “Todavía tiene problemas en el hombro. Sin tratamiento con analgésicos, no puede mover el hombro lo suficiente para permitir el juego. No tiene sentido inflarlo todo para que pueda jugar. No hay nada mejor que eso. Así que no podría jugar todavía. Espero estar de vuelta en Augsburgo la próxima semana”.

Con el fin de recuperarse hasta la segunda ronda de la Copa DFB en la FCA (miércoles, 20:45 / ZDF y Sky), Neuer está en el centro de rendimiento todos los días para recibir tratamiento. Pero todavía no puede entrenar.

Manuel Neuer no puede entrenar actualmente – Sven Ulrich (derecha) está de vuelta en la portería del Bayern Foto: Matthias Schrader/AP

¡Contra el Freiburg, segundo clasificado, el Bayern de Múnich tiene que confiar en Sven Ulrich (34) en el área penal una vez más! Nagelsmann: “Olei lo hizo muy bien contra Pilsen y va a volver”.

Además de Neuer, el conjunto de Múnich también echa de menos a Kingsley Coman (26/sanción amarilla-roja), Lucas Hernández (26/entrenamiento de carrera tras rotura de fascículo en el puño izquierdo) y Bona Sarr (30/operación de rodilla).

Imagen: octágono

¡Pero cinco estrellas de rehabilitación están de vuelta en la alineación contra Freiburg!

Muy importante: Thomas Muller (33) tuvo que caer a los 25 minutos en 4:2 en Pilsen. Los problemas de espalda se han ido. El bávaro original puede llevar el brazalete de capitán de Neuer los domingos. Nagelsmann: “No tuvo ningún problema el viernes. Solo estaba corriendo allí, pero también podría haber entrenado. Pero lo sacamos un día más para que el chasis pudiera recuperarse. Ya no tenía ningún problema para caminar. y el tratamiento estuvo bien. Ahora está disponible. Es normal y puede jugar”.

Ambos de buen humor: Thomas Muller se juntó con Julian Nagelsmann el viernes antes de una sesión de carrera Foto: Dennis Prosda

También en forma: Alphonso Davies (21/contusión craneal tras patear el 2-2 al Bellingham en la Eredivisie). Técnico: “Fonzi ha estado asintomático estos últimos días. No tiene más problemas. Puede jugar”.

Otras dos superestrellas podrían colarse directamente en el once inicial tras ser sustituido por lesiones en Dortmund: Matthijs de Ligt (23/un problema en el aductor izquierdo) y Serge Gnabry (27/lesión en el bolso tras una contusión en la rodilla).

Muy importante para la defensa: Matthijs de Ligt (izquierda) – Muy importante para el ataque: Serge Gnabry Foto: Dennis Prosda

Nagelsmann: “También con Matisse las cosas se veían bien. Todavía tenemos que esperar la última sesión de entrenamiento, pero después de la sesión individual del viernes, estoy seguro de que puede jugar. Es similar a Serge. También Hay que ver cómo reacciona la rodilla. Pero el viernes también estuvo libre de problemas con rotaciones, centros, balones largos y remates de gol”.

El regreso de Jamal Musiala, de 19 años, después de la cuarentena en Corona. Sin embargo, el jugador nacional no es jugador base tras once opciones tras cinco días de aislamiento domiciliario y controles posteriores por parte del médico del equipo (incluyendo sangre, corazón y pulmones).

Leer también

Nagelsmann: Jamal hizo los exámenes normalmente. No he oído nada negativo al respecto. Todos eran discretos, y él entrenaría normalmente. Pero como los demás, tendrá que dejar el banquillo tras cinco jornadas sin cobrar. Pero puede entrenar, no tiene síntomas, ni siquiera un resfriado y las pruebas salieron todas bien.

Una estrella consigue una garantía antes del partido de Friburgo junto a Joshua Kimmich (27): Leon Goretzka (27), que asistió un gol en Pilsen y marcó dos goles. El técnico explicó el sábado: “El que mejor entrena juega. Entrenó bien y jugó bien. Entonces jugará mañana”.