Bayern Munich: ¿Ningún sustituto para Lewandowski? Hoeneß en lenguaje sencillo

El futuro de Robert Lewandowski es el tema del Bayern de Múnich. Ahora Uli Hoeness también comenta sobre el personal. Para publicitar el FC Barcelona.

Múnich – estancia robert Lewandowski En el Bayern Munich ¿O se marchará el superdelantero polaco después de ocho años? Säbener Strasse en Múnich? Esta es la pregunta de todas las preguntas sobre campeones de la Bundesliga alemana. Definitivamente quiere mantener al delantero polaco superestrella más allá del verano.

ella ahora tambien tiene Presidente de Honor del FCB Uli Hoeneß Pronuncia y vuelve a hablar en un lenguaje sencillo. “Obviamente no tenemos uno todavía (atrás, editor) encontrado, por lo que nuestra opinión es clara”, dijo Hoeneß en una entrevista RTL/n-tv“Si se queda y juega bien y continúa sintiéndose súper cómodo en Alemania con su familia, tal vez venga en enero y diga: ‘Guau, me gusta tanto aquí, tal vez me quede por otros dos o tres años”. . “

¿Robert Lewandowski se fue del Bayern de Múnich? Uli Hoeness habla en un lenguaje sencillo

Además lo. Hoeneß también participó contra eso Barcelona Quien se dice que está cortejando al delantero de 33 años. Es de suponer que quieren a Lewandowski, hace seis meses todavía debían 1.300 millones de euros. “Deben ser artistas”, dijo Hoeness, “¡en Alemania habrías estado insolvente durante mucho tiempo!” Encima, tienes que decir: ¿Todavía los tienes todos? “

El debate ruge. Fue antes Asesor de Lewandowski Benny Zahavi Bayern severamente criticado. Dijo que “el dinero de nadie. Ni Robert ni yo. Hace meses que no se siente respetado por los oficiales, esa es la verdad. El Bayern no perdió al jugador Lewandowski pero sí perdió a la persona de Robert”.

¿Transferir a Robert Lewandowski? El Bayern de Múnich toma una posición

A pedido de tz Bayern Munich ahora ha aclarado: “Bayern Munich ha comentado repetidamente sobre el contrato actual del Bayern Munich con Robert Lewandowski. Bayern Munich también ha comentado repetidamente sobre la cuestión de si el Bayern ha hecho una oferta a Robert Lewandowski o a su gerencia para una extensión de contrato. Robert Lewandowski es uno de los grandes jugadores en la historia del Bayern de Múnich. Herbert Hainer, Oliver Kahn y Hasan Salihamidzic han expresado públicamente en repetidas ocasiones cuánto valora el Bayern de Múnich a Robert y lo importante que es para el equipo del Bayern de Múnich. El Bayern no hará comentarios sobre las descripciones de reuniones secretas o denuncias de conversaciones secretas. Los detalles personales siguen siendo emocionantes. (anochecer)