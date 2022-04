Bayern Munich, noticias y rumores – El presidente Heiner anuncia nuevos traspasos

En el FC Bayern, el presidente Herbert Hainer promete lanzar una ofensiva de transferencias con los campeones récord del verano. Hasan Salihamidzic y Julian Nagelsmann están en una larga discusión sobre transferencias y Oliver Kahn está dando un ardiente discurso en pantimedias. Aquí puedes encontrar noticias y rumores sobre FCB.

Bayern Munich, noticia: Herbert Hainer anuncia sus fichajes de verano

El Bayern de Múnich podría proclamarse campeón ante el Borussia Dortmund el próximo sábado. Una simple victoria es suficiente para eso, pero se queda “solo” con el título de campeón del Bayern. Así que los campeones récord realmente no están satisfechos: “Está claro que nuestro objetivo es jugar un papel en la primera división. Puedo decir hoy que nuestro objetivo el próximo año no es solo el campeonato alemán y el deseo de la federación alemana de ganar la copa, pero el presidente del Bayern de Múnich, Herbert Hainer, dijo: “Queremos jugar también para ganar la Liga de Campeones. No hay duda sobre eso.” imagen.

Por lo tanto, también debería invertir en el equipo en el verano: “Tenemos un muy buen equipo, pero continuaremos desarrollándolo para el futuro. Como creemos que todavía tenemos margen de mejora, miramos alrededor del mercado hmmm. Nuestro la gestión deportiva está en camino en muchas áreas. Una vez que haya algo que informemos, lo haremos también”.

Cuando se le preguntó acerca de Nassir Mazraoui (24) y Ryan Gravenberch (19), ambos supuestamente provenientes del Ajax Amsterdam, Hainer dijo: “Estamos analizando el mercado y tenemos muchas conversaciones con jugadores interesantes para mejorar aún más el equipo. .”

Bayern Marks: Muller no es un factor: la mejor etapa preliminar de Lewy en semanas 17/1 Bayern Munich dio otro gran paso hacia el campeonato, pero no siempre quedó satisfecho con una victoria por 3-0 sobre Armenia Bielefeld. Todos los puntajes y clasificaciones de FCB. 2/17 MANUEL NEUER: Si algo va a ser atrapado, como poco tiempo antes del descanso en un tiro de esquina o en la segunda mitad, entonces es varias veces más fuerte que un oso en el lugar. Que el sol bajo tampoco te moleste. Grado 2.5. 3/17 Benjamin Pavard: Desempeña un papel confiable en el centro de la triple defensa con pases fuertes y pases fuertes. Se aseguró de que Gnabry tuviera una copia de seguridad de sus vuelos. Obtuve una merecida amarilla. Grado 2.5. 4/17 Tangui Nyanzu: Se ha vuelto más estable en general, pero no le fue bien con el fuera de juego de Okugawa y tuvo suerte. Pudo haber visto la roja para usar el codo contra Kunz. Nagelsmann lo tomó en el descanso. grado 3.5. 5/17 DAYOT UPAMECANO: Tuvo sus problemas con el jugador del Bielefeld Patrick Wimmer en el primer tiempo, al que eludió varias veces. No era un problema de velocidad, era un problema de posicionamiento. Significativamente más estable en la segunda mitad. Nota 3. 6/17 Serge Gnabry: Tomó muchas decisiones equivocadas, falló buenos centros y oportunidades de tiro, pero fue importante en dos escenas cruciales. Antes del 1-0 abre el camino a Kimmich. Hace el marcador 2-0 solo, marca 2.5. 7/17 Joshua Kimmich: abrelatas Bavaria en las puertas. Un gran balón ante la salida del 1-0 de Davies, que luego cerró la racha. Antes del 2:0 y luego jurar a Gnabry. Preparativos para 3: 0. Por lo demás muy dinámico y orientado verticalmente. Clase 2 8/17 Leon Goretzka: Todavía no es el viejo Goretzka, pero eso es normal después de un largo descanso. Al menos hace bien a Kimmich y aumenta la calidad en el mediocampo. El propio Goretzka necesita más acceso. grado 3.5. 9/17 Alphonso Davies: jugó con Koeman por la izquierda e hizo lo mejor que pudo desde que regresó con muchos ataques desde la izquierda. Fuerte acción preliminar hasta el 1:0, también fuerte en el 17. Gran definición en el minuto 83. Vuelta 2 10/17 Marcel Sabitzer: Tuve chance en el once inicial, jugué más o menos 10 y fue un buen comienzo. Parecía querer causar una buena impresión. Pero luego, con el tiempo, le dio paso a Mosila (puesto 60). Nota 3. 11/17 Thomas Müller: Principalmente en el flanco derecho o como segundo delantero junto a Lewandowski, pero a pesar de todos los esfuerzos y la gran diligencia, no es un factor en el juego ofensivo. La acción ofensiva cae después de 61 minutos. grado 4 12/17 Robert Lewandowski: La mejor etapa temprana para Lewandowski en semanas porque lo han encontrado una y otra vez. Buenas ocasiones en la primera mitad, pudo haber hecho el 1-0 por sí solo. La segunda mitad es larga, pero el trabajo preliminar a 3: 0. Nota 3. 13/17 Josep Stanisic: Llegó al Nyanzu en la primera parte y tuvo que incorporarse a los tres de atrás por la izquierda. Pero hay una actuación sólida, con buen liderazgo de esgrima y buen juego de centrales. Nota 3. 14/17 Jamal Musiala: Un gran cambio de Nagelsmann. Debe encontrar soluciones y llevarlas en profundidad con buenos balones y regates fuertes. De hecho, tuve una buena oportunidad en el minuto 73, luego en el minuto 85 con 3: 0. Un comodín fuerte. Clase 2 15/17 Leroy Sané: Llegó a Sabitzer en el minuto 61 y se conformó con tres o cuatro pérdidas con el balón arriba. Al tercer gol del Bayern de Múnich y luego en el grupo preparado. Después de todo. grado 3.5. 16/17 Eric Maxim Choupo-Moting: un breve período en sustitución de Robert Lewandowski. Tuvo contacto con el balón. No hay calificación. 17/17 Gabriel Vidovic: El debut en la Bundesliga del joven de 18 años, que ha tenido dos objetivos de balón en apenas unos segundos. No hay calificación.





Bayern Munich, noticias: Hasan Salihamidzic y Julian Nagelsmann discuten la transferencia

¿Hay un crujido entre el entrenador y el director deportivo en el Bayern como en el Flick Times? En la conferencia de prensa previa al partido contra Armenia Bielefeld, el entrenador del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann, describió la planificación del equipo como un “asunto complejo” y vio “ciertamente algunas obras de construcción”. Con un equipo que ha jugado junto durante mucho tiempo, tienes que “hacer algo nuevo” en algún momento. Luego, Nagelsmann también pidió algo de riesgo en las transferencias: “En algún momento tienes que correr un poco de riesgo con la esperanza de que eventualmente salgan más. En este punto, solo lo pensamos con cuidado, lo resolvemos y calculamos él-ella”.

Antes del partido, Hasan Salihamidzic respondió directamente dazn: “No será como si fuéramos a correr grandes riesgos”. Tal enfoque no es similar al ‘Bayern Munich’. Tras el partido, Nagelsmann volvió a decir: “Hay buenas soluciones que no son arriesgadas”. continuará pronto.

Bayern Múnich, noticia: Oliver Kahn da un discurso candente

justo antes de eso La aparición feroz en el pase doble de Sport1, el director ejecutivo del Bayern, Oliver Kahn, también puede haber proporcionado mucho poder en el vestuario. Como se muestra en la foto, Kahn pronunció un discurso incendiario en la cabina del Bayern en Säbener Strasse el sábado antes de la última sesión de entrenamiento para el partido de Bielefeld. Se dice que Kahn dijo que una victoria contra Bielefeld no solo es necesaria, sino que el Bayern debe disparar al oponente desde el campo. Esta sería la única reacción correcta ante los amargos cuartos de final en Primera División. Difícilmente se dijo más que se hizo, como alguien vio en Bielefeld. Pero esa no es la única revelación del periódico: supuestamente pronunció un discurso incendiario en bragas. Importancia.

