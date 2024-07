La UEFA cambia repentinamente la regla antes de la final: Harry Kane se aprovecha

El inglés Harry Kane compite con el español Dani Olmo por el premio al mejor goleador de la Eurocopa.Foto: AP/Martin Messner

Jornada 29 de la Eurocopa de fútbol de Alemania, falta un día para el partido final. Dos pesos pesados ​​del fútbol europeo, Inglaterra y España, se enfrentarán el domingo en el Olympiastadion de Berlín.

Dado que hay innumerables noticias, grandes y pequeñas, todos los días durante el Campeonato de Europa, Watson le informa de manera concisa y concisa las noticias más importantes del día con el “EM News Compact”. De esta manera siempre podrás tener una opinión y no perderte nada. Actualizamos este blog varias veces al día. Y siempre que haya algo nuevo.

Esta es su actualización de EM al 13 de julio de 2024. Haga clic aquí para ver las noticias de ayer.

El técnico Luis de la Fuente ya ganó la Liga de las Naciones con España y ahora también quiere el título de la Eurocopa.Foto: IMAGO Fotos/Agencia EFE

La estrella española Cucurella dispara contra los aficionados alemanes

La estrella española de la Eurocopa, Marc Cucurella, entiende poco de los silbidos que le dirigen los aficionados alemanes. “En realidad, no me importaba. “También me entristeció un poco que algunas personas vinieran a este juego sólo para abuchear a un jugador”.Dijo el lateral izquierdo del Chelsea en una entrevista con The Athletic.

Y entonces el joven de 25 años fue más claro:

“Algunas personas desperdiciaron entradas que podrían haber ido a parar a aficionados que realmente habrían disfrutado del partido”. READ Max Eberl: ¿Su regreso a Gladbach se convertirá en un golpe de transición?

El defensa de 25 años, con su característico pelo rizado, fue abucheado por los espectadores alemanes cada vez que tocaba el balón en Múnich el martes por la noche durante la semifinal de la Eurocopa entre España y Francia (2-1). El telón de fondo es una mano que no fue penalizada en la prórroga del partido de cuartos de final contra Alemania, en el que la selección alemana de fútbol fue expulsada del torneo.

“No diría que es una sensación insoportable, pero sí incómoda”, dijo Cucurella.

El español Marc Cucurella se ha convertido en el chivo expiatorio de muchos aficionados alemanes.Foto: DPA/Tom Wheeler

Máximo goleador: la regla cambia poco antes de la final

Además del mejor jugador del torneo, el premio al mejor goleador es quizás el premio individual más prestigioso del Campeonato de Europa. Actualmente hay seis jugadores inscritos en esta categoría: El español Dani Olmo, el inglés Harry Kane, la estrella alemana Jamal Musiala, el holandés Cody Jacobo, el georgiano George Mikautadze y el eslovaco Ivan Schranz anotaron tres goles cada uno en la Eurocopa.

En torneos pasados, siempre se ha dado el caso de que gana el jugador con más asistencias y goles. En caso de empate se decidirá en función de los minutos jugados y de quién necesita menos tiempo para registrar sus goles y asistencias. Todo será diferente en esta Eurocopa: la UEFA anunció un cambio de reglas poco antes de la final.

Del lado español, Dani Olmo del Leipzig es uno de los mejores jugadores.Foto: DPA/Christian Charicius READ “Lo extrañaremos”: reacciones ante la muerte de Franz Beckenbauer

Esta vez, la Bota de Oro se trata de goles. Así, si los finalistas Harry Kane y Dani Olmo fracasan el domingo, hay seis jugadores que se llevarán el premio a casa. Esta es una buena noticia para Kane, ya que según las antiguas reglas, Olmo estaba dos asistencias por delante del inglés.

(Con materiales de la Agencia de Prensa Alemana y la Agence France-Presse)