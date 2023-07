Bayern Munich: Sommer y Noble fueron salvados por Tuchel en el partido de prueba, ¿por sus cambios? | Deportes

Cuando sus compañeros lideraron 18:0, se quedó fuera enero veranos (34) y Alejandro Noble (26) ¡Ya en la bici al hotel!

Los dos Los porteros del Bayern ni siquiera participaron en el partido amistoso contra el FC Rotch Egern (27-0) la noche del martes. Antes del saque inicial, los dos porteros se sentaron en el ergómetro en la carpa de fitness.

Después del saque inicial, los aficionados celebraron con Sven Ulrich (34/) y en el segundo minuto 45 Johannes Schenk (20) defendió la portería del Bayern, ambos mantuvieron la portería a cero.

¡Sommer y Noble no se ven hasta el segundo tiempo del Bayern!

En el intermedio, Sommer y Nobel se dirigieron al Seehotel “Überfahrt”. Hicieron un viaje de diez minutos en bicicletas de montaña.

Perfecto: los dos llevaban casco. Nada debe pasarle a Summer y Noble, tal como sucedió en la patada de prueba contra la Liga del Distrito.

Jan Sommer entrenando en Tegernsee Foto: RUIZ

Tras el pitido final, el técnico Thomas Tuchel (49) dijo: “Cualquiera podría haber jugado. No es importante que fuera el gol”. Pero, ¿por qué no fue el primer clasificado del área cuando solía ser el once inicial?

Al descansar en la noche del martes, el Bayern de Múnich no comprometió el cambio de suplentes de Manuel Neuer (37 / Rehabilitación tras romperse la tibia y el peroné en un accidente de esquí hace más de siete meses).

Según información del BILD, el Inter de Milán definitivamente quiere fichar a Sommer en los próximos días. Los italianos inician su gira asiática a Japón el 23 de julio (un día antes de Bavaria).

Tras la marcha de Andre Onana (27) al Manchester United, el Inter necesita urgentemente un recambio antes de marcharse. Actualmente solo cuentan con el tercer portero Rafael Di Gennaro (29) en la plantilla.

Al Inter le gustaría negociar con el Múnich en los próximos días e imagina un traspaso de menos de seis millones de euros. Sommer ya debería estar de acuerdo con el Inter. Apuntando al objetivo de Suiza en EM 2024, necesita un lugar regular en la nueva temporada.

Ryan Gravenberch y Alexander Noble (derecha) calientan: el portero no es solo para amistosos… Foto: RUIZ

¿Y el Nobel?

Desde entonces, el Stuttgart ha lanzado una oferta de cesión (500.000 euros). El Bayern quiere más, o mejor aún, venderlo. El Leeds United también está interesado.