El profesional del Bayern de Múnich Michael Cousins ​​(22 años) está a punto de mudarse a Venecia. Según el experto en transporte Gianluca Di Marzio, el francés (contrato hasta 2024) ya debe estar en Italia para un reconocimiento médico. Munich debería de la Tabla 16. La Serie A recauda solo cuatro millones de euros en tarifas de transferencia. En 2019, Quizance le costó al Bayern 10 millones de euros (procedentes de Gladbach).

¿El Bayern de Múnich perderá más jugadores en invierno?

“No sería tan dramático si dejáramos a uno o dos jugadores atrás en el invierno”, dijo el entrenador Julian Nagelsmann (34). Dos jugadores deben irse específicamente con una oferta adecuada.

► Bona Sarr (29): El francés (que llegó en 2020 por unos 8 millones de euros) es un pistón permanente. Reemplazó al talento Josip Stanisic (21) Sarr esta temporada como lateral derecho reserva de Benjamin Pavard (25). El Bayern quería deshacerse de él el verano pasado, pero se dice que Sarr rechazó ofertas de Italia y Francia.

El motivo: en Múnich recauda unos 2,5 millones de euros anuales. Probablemente no ganaría tanto en ningún otro lugar. ¡Su contrato se extiende hasta 2024!

En la Copa Africana (9.1. A 6.2.) Ahora marchó al inicio con Senegal, y puede promocionarse con una buena actuación.



Usó al defensa del Bayern Munich Bona Sarr solo cuatro veces en la liga en la primera mitad de la temporada.Foto: Dennis Prosda



► Corentin Tolisso (27 años): En la primera mitad de la temporada se utilizó siete veces en la liga (cero goles, un pase). El contrato del mediocampista expira en verano. La extensión no es un problema. Si es posible, Tolisso debería ir en invierno para que el club al menos pueda cobrar una pequeña transferencia. Inter de Milán, Roma, Atlético de Madrid y Real Madrid se han relacionado recientemente con él. Sin embargo, hasta ahora no se han realizado investigaciones específicas.



El centrocampista del Bayern de Múnich Corentin TolissoFoto: WITTERS



► Mark Roca (25): Sin posibilidades hasta finales de noviembre, luego con cuatro partidos fuertes. Por lo tanto, un préstamo o cambio no está sobre la mesa. Roca to Bild: “Con el final de este año, tengo claro que me quedaré. Sería un error ir. Se puede decir que estoy viviendo mis mejores momentos desde que llegué al Bayern de Múnich”.