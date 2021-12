Michael Schumacher: estado de salud: lo que sabemos al respecto: los datos oficiales de su gerente

Desde: Armin T Linder

jura

Michael Schumacher con Sabine Kim en agosto de 2011. © Thomas Melzer / Imago

¿Cómo está Michael Schumacher? Muchos de sus fanáticos también se preguntan sobre esto en memoria de su accidente. Aquí resumimos algunas de las declaraciones realizadas por su gerente y amigo cercano.

Kerpen – Apenas hay datos actuales sobre la salud de Michael Schumacher. Por supuesto, los fanáticos y los medios de comunicación respetan la privacidad de Michael Schumacher. Sin embargo, los seguidores todavía, por razones comprensibles, se preguntan sobre la actuación de su ídolo.

El campeón del mundo de Fórmula 1 tuvo un accidente el 29 de diciembre de 2013 mientras esquiaba en los Alpes franceses. En una caída, se golpeó la cabeza contra una piedra y recibió un traumatismo craneoencefálico severo a pesar de llevar casco.

Michael Schumacher en 2012. © dpa

Después del octavo aniversario de su terrible accidente, resumimos lo que su manager Sabine Kim dijo: sus declaraciones se produjeron principalmente en los primeros años después del accidente, después de lo cual las declaraciones se calmaron. fíjate: No encontrará ninguna especulación aquí, solo declaraciones oficiales de la agente de Michael Schumacher, Sabine Kim, y otros muchachos..

Diciembre de 2017: el director revela un ‘deseo secreto’ que deja todo bajo una luz diferente

En el cuarto aniversario del accidente. Donado al periódico deportivo francés en diciembre de 2017 el equipo Caso de Michael Schumacher varias páginas. “La salud del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 es objeto de muchos rumores”, escribió el diario. El artículo de portada, en la portada, era una imagen del personaje original de Rhinelander con las palabras: “Sumi, no te olvidaremos”.

La historia se ha dividido en diferentes artículos. Contó uno de los muchos rumores que rodean a Schumacher: También es notorio. La publicación trataba sobre los hijos de una leyenda de la Fórmula 1. El artículo principal de el equipo – Fue muy, muy largo y, por supuesto, miré principalmente el panorama general. Pero no solo. La mánager de Shumei, Sabine Kim, también tenía una opinión. Fue una de las muy raras declaraciones (lea más abajo) del confidente de Schumacher. el el equipo Al parecer, conoció a Kehm en Nyon, Suiza.

Una cita de Kehm en particular hizo que la gente se sentara y se fijara. Ha acosado a los medios de comunicación alemanes desde el informe del periódico. Todos los que lean el texto original de el equipo Él lee, sin embargo, aprende: ella realmente lo dijo en la primavera de 2016, pero no recibió mucha atención hasta diciembre.

“Me dijo que quería desaparecer”, dijo el gerente de Schumacher. Me dijo (en algún momento antes del accidente): ‘No me llames para planificar las cosas para el próximo año, me voy. “Este era su sueño secreto. “Por eso no dejo que salga nada”.

Estas palabras de Kehm arrojan una luz completamente diferente sobre el asunto: el deseo de Schumacher en cualquier caso era hablar en público incluso menos que antes. Por tanto, tiene sentido que Kehm dejara menos publicidad en el período posterior al accidente. Además, se trata de la privacidad de Schumacher. “Todos comprenden la situación”, dice Kim. “Es una cuestión de dignidad”.

Además, Kim dio una idea de cómo mantuvo a Schumacher alejado de la prensa en el pasado: “Siempre estableció reglas muy estrictas. Ningún periodista tenía su número de teléfono, ningún fotógrafo podía verlo”.

También hemos resumido las notas que Kim tomó en los años transcurridos desde el accidente de Schumacher para usted.

Michael Schumacher: Esto es lo que dijo su mánager Sabine Kehm sobre su salud: una elección

Sabine Kim es gerente de Michael Schumacher durante muchos años. Ella es la única que publica datos oficiales sobre su salud; aunque con extrema precaución, las declaraciones se han vuelto escasas en los últimos años. A continuación se muestra una selección de sus declaraciones más importantes en cronología desde el accidente.

Sabine Kim en enero / febrero de 2021 con motivo de la película de Schumacher: Ella enfatizó: “La película debe representar la incomparable carrera de Michael, pero también mostrar los muchos lados de un hombre complejo: el despiadado y atrevido piloto de Fórmula 1, el aspirante a atleta, el brillante mecánico con un estilo artístico único, el confiable y cariñoso jugador de equipo y el hombre de familia “.

Sabine Kim en mayo de 2017 Respecto a la red editorial alemana: “Michael es una figura pública, el público tiene derecho a saber que algo ha sucedido. También hemos dejado claro que Que ha pasado algo grave. Sin embargo, Michael trazó constantemente una línea clara entre la persona común y la persona promedio. Las masas y los medios de comunicación siempre lo han aceptado. La decisión de proteger la privacidad del público se tomó a favor de Michael. La familia tiene derecho a tratarlo de la mejor manera para la familia.. “

Sabine Kim en diciembre de 2016“La salud de Michael no es un problema público, por lo que continuaremos sin comentar al respecto. Solo si tenemos que proteger la privacidad de Michael tanto como sea posible”, dijo Kim. Desde un punto de vista legal Cualquier declaración sobre el estado de salud “disminuiría permanentemente su privacidad”Ella añadió. “Nos damos cuenta de que esto es difícil de entender para algunas personas, pero lo hacemos de acuerdo con la posición de Michael y solo podemos agradecerle su comprensión”.

Sabine Kim en julio de 2016: “Michael no debería ir muy lejos. Pero Ahora mismo, la situación privada es tan difícil que no se puede dar ninguna idea.. Y todos deberían entender eso “.

Sabine Kim en marzo de 2016 SZ: Uno puede preguntarse qué tan bien se está recuperando Schumacher después de dos años de un grave accidente de esquí ”.No respondas en unas pocas frasesHay que explicar mucho porque es un “proceso continuo”.

Sabine Kim en diciembre de 2015: “Desafortunadamente, un informe de prensa reciente nos obligó a aclarar que la afirmación de que Michael podría irse es falsa.

Sabine Kim en mayo de 2015: “Nos complace seguir diciendo que Avance No, yo siempre digo eso Dada la gravedad de sus lesiones en la cabeza. “(…)” Pero, por supuesto, habrá uno para todos los involucrados larga lucha. “

Sabine Kim en noviembre de 2014 en RTL: “Tienes que darle tiempo. Creo que deberías sea ​​paciente. “

Sabine Kim en junio de 2014: “Michael CHU se fue de GrenoblePara continuar el largo período de rehabilitación. Él es Ya no esta en coma. “(…)” Su familia quiere agradecer sinceramente a todos los médicos, enfermeras, enfermeras y terapeutas que los tratan en Grenoble, así como a los paramédicos del lugar del accidente, que hicieron un excelente trabajo en estos primeros meses. “

Sabine Kim en abril de 2014: “Michael está progresando en su camino. Está apareciendo Momentos de conciencia y despertar(…) “Lo apoyamos en su larga y difícil batalla, con un equipo del hospital de Grenoble, seguimos confiando”.

Sabine Kim en enero de 2014: “Los anestésicos de Michael se han reducido recientemente para convertirlo en uno El proceso de despertar al convicto.Lo que podría llevar mucho tiempo “.

Sabine Kim poco después del accidente en diciembre de 2013: “Michael con uno Viaje privado de esquí al revés en los Alpes franceses. Lo llevaron al hospital y recibió atención médica especializada “. El equipo de médicos que lo trató agregó que la condición de Schumacher era” extremadamente grave “.Lesión cerebral extensa“En peligro de muerte y en coma artificial había sido movido.

Michael Schumacher: Esto es lo que dicen sus amigos y colegas sobre su salud

Jean Tod en noviembre de 2021: Todt, un viejo confidente de Schumacher, informó a correo el domingo hablar. Después de echar un vistazo a su diario, le dijo al periódico hermano دير correo diarioVisitó por última vez a su antiguo protegido en Ferrari el 18 de octubre. Pero, ¿qué pasa con Shumi? “Michael está peleando. Él está peleando y solo podemos esperar que mejore”, dijo Todd.

Jean Todt en octubre de 2019: En una entrevista con el italiano República El compañero y buen amigo de Michael Schumacher, Jean Todt, habló sobre la salud actual de su ex alumno. El exjefe del equipo de carreras de Ferrari confirmó que no hubo cambios dignos de mención. “No hay más noticias que el hecho de que Michael está luchando por recuperarse todos los días”, dijo Todd, según fue citado.

Luca di Montezemolo en febrero de 2016“Desafortunadamente, se rompió por una caída accidental de los esquís”, dice Di Montezemolo en el podio. el Desafortunadamente, las noticias que recibió de Schumacher no son buenas., confirma el exjefe de Ferrari. No dio más detalles.

El ex director Willie Webber en diciembre de 2015 en tz: “¿Qué sabemos? Michael está progresando, pero la pregunta es: ¿Progreso a qué nivel?” Michael se equivocóYa lo he sufrido y sigo sufriendo. “(…)” Creo que es preocupante que no se escuche nada de la familia, y extraño un poco la transparencia. Tienes que decir qué es y no puedes ocultarlo para siempre. Michael era un hombre que estaba en público. No creo que sea una buena idea que la gente finalmente no lo logre. Es como un juego de escondite “.

Jean Francois Payne en octubre de 2014: “Estás en un rango de tiempo de uno a tres años.dijo el jefe del Departamento de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario de Grenoble, al que fue trasladado Schumacher después de sufrir un accidente de esquí el 29 de diciembre de 2013. (suave con materiales de dpa, sid y tz)