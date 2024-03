Liga alemana: Leverkusen – Wolfsburgo 2-0! ¡Victoria récord para Xabi Alonso! | Deportes

Pflichtaufgabe erledigt!

Auch vom 8:1-Sieg der Bayern gegen Mainz zeigt sich Bayer Leverkusen unbeeindruckt. Das Team von Trainer Xabi Alonso (42) gewinnt das Heimspiel gegen Wolfsburg locker mit 2:0, baut den Vorsprung auf die Münchner wieder auf zehn Punkte aus.

Und bleibt auf Meisterschafts-Kurs! Dabei ist ein Wolfsburger Platzverweis der Dosenöffner für Leverkusen.

Tella-Kopf & Wirtz-Volley

Schon nach 28 Minuten kassiert Verteidiger Moritz Jenz die zweite Gelbe Karte und fliegt vom Platz. Bis dahin verteidigen die Gäste solide, lassen nur einen Pfostentreffer von Florian Wirtz zu (22. Minute).

Mit einem Mann mehr dominiert Leverkusen das Spiel und trifft kurz vor der Pause mit Köpfchen!

Eine Grimaldo-Flanke nickt Nathan Tella (24) zum 1:0 ein (37. Minute). Der fünfte Ligatreffer des Nigerianers. Florian Wirtz erzielt in der 86. Minute den Endstand. Der DFB-Star wird traumhaft von Palacios mit einem langen Ball bedient und verwandelt per Direktabnahme zum 2:0.

Nur wenige Tage nach dem XXL-Trip (Hin- und Rückreise rund 6400 Flug-Kilometer) für das Europa-League-Spiel bei Aserbaidschan-Klub Qarabag Agdam (2:2), stellt Leverkusen damit einen vereinsinternen Bundesliga-Bestwert ein!

Mit dem Sieg gegen Wolfsburg fährt das Alonso-Team den 21. Dreier der laufenden Spielzeit ein. Die gleiche Anzahl an Siegen holte auch die legendäre „Vizekusen“-Truppe in der gesamten Bundesliga-Saison 2001/02.

Gut möglich also, dass Leverkusen den Rekord schon am kommenden Sonntag beim Spiel in Freiburg (15.30 Uhr, DAZN) knackt …