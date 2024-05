Bayern Múnich: Ralf Rangnick está fundamentalmente preparado para un cambio

Pero eso no significa que en los últimos días no haya habido otras negociaciones en segundo plano. de lo contrario.

El Bayern de Múnich no anunciará su decisión sobre el tema del entrenador hasta el gran partido contra el Real Madrid, afirmó el director deportivo Max Eberl, tras confirmar también el sábado a Ralf Rangnick como favorito.

después el corrió -Información Ralf Rangnick anunció su deseo general de pasar al Bayern de Múnich. Sin embargo, todavía no hay ningún acuerdo con la asociación austriaca. En Múnich esperan llegar a una solución en los próximos días.

Pero el actual campeón aún no ha llegado a un acuerdo con la Federación Austriaca, ya que el seleccionador nacional Rangnick tiene contrato hasta 2026.

Ahora Eberl y compañía esperan que el seleccionador austriaco no se deje disuadir por la magnitud del desafío o quizás por eso exagera sus exigencias como lo hizo en Milán hace casi cuatro años.

Rangnick y Bayern: espero que no sea como Milán

Este contenido proviene de proveedores externos como Facebook, Instagram o YouTube. Habilite anuncios y contenido personalizados, así como proveedores fuera del estándar CMP para mostrar este contenido. La configuración de privacidad

Tras separarse de Thomas Tuchel al final de la temporada, había una clara prioridad para Xabi Alonso. Pero todos los dirigentes tenían claro que cambiar al entrenador del Bayer Leverkusen no era realista.

Rangnick no era ni mucho menos la tercera opción.

Bayern: Rangnick no es la tercera opción

Eberl intentó entonces hablar con Julian Nagelsmann, pero no hubo mayoría en el club para que el seleccionador nacional regresara.

Bayern: No había ninguna mayoría Nagelsmann

Más bien parece que el presidente honorario está molesto por la política de personal de Tuchel y no quiere disculparse por sus declaraciones de que el actual entrenador no confiaba lo suficiente en su propio talento.

Los comentarios críticos de Hoeneß del viernes, que repitió el domingo en Kicker, se dirigieron exclusivamente a Tuchel y no fueron una advertencia para Rangnick contra exigir demasiado poder a los campeones récord.

Baviera: Matthäus muestra comprensión hacia Hoeneß

Al menos Lothar Matthäus mostró cierta comprensión hacia el miembro de la junta directiva. El jugador internacional que batió récords dijo en una entrevista con el periódico: “Me lo imagino diciendo que Tuchel tal vez no haya mejorado a muchos jugadores en el Bayern, pero eso no tiene nada que ver con los jugadores jóvenes”. el corrió“Hubo mucha agitación. El valor de mercado de los jugadores del Bayern no aumentó mucho, sino que disminuyó durante la temporada”.

A pesar de todo el reconocimiento a las cualidades de Tuchel, ya existen quejas internas sobre la evolución negativa de muchos jugadores. Por ejemplo, Minjae Kim y Dayout Upamecano llevan mucho tiempo lejos de alcanzar su potencial.

Para el futuro, confían más en las habilidades de Rangnick, quien, por ejemplo, llevó a Upamecano al Red Bull Salzburg cuando tenía 17 años.