¿Debería la estrella del Bayern lanzar los penales?

Thomas Tuchel no sólo reprendió públicamente al defensa Min Jae Kim tras el partido de ida de las semifinales contra el Real Madrid en la liga de Campeones. El técnico del campeón alemán también criticó a su jugador estrella, Harry Kane, tras el empate 2-2.

“Tendremos otro eventualmente (Penalti, nota del editor) “Con Harry Kane”, explicó el técnico, que se marchará al final de la temporada. Vídeo principal. Kane entró en el área de penalti en el minuto 93 con el balón en los pies. Su oponente, Aurélien Chouamini, hizo una entrada larga, pero no golpeó al oponente ni al balón.

Dijo: “Oh, al final del partido: el oponente chocó conmigo y perdí un poco el equilibrio”. Kane, que mantuvo los nervios durante el penalti en el minuto 57, cayó durante un centro. El inglés dijo que tenía que volver a ver la escena, pero al final no importó porque no hubo silbido. No se quejó en el campo.