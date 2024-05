Un día fatídico para el Bayern de Múnich

Uli Hoeneß siempre ha estado ocupado. Oportunamente, el inicio de su carrera como entrenador en el Bayern de Múnich llegó el 1 de mayo. El Primero de Mayo de 1979 -hoy hace 45 años- a Hoeness no le importaron el Árbol de Mayo ni las protestas de los trabajadores, pero celebró su debut como director técnico de Munich.

Poco antes de su compromiso, Hoeness todavía estaba activo como jugador, y con sólo 27 años todavía estaba en su apogeo como futbolista, pero no estaba en el Bayern en ese momento: porque había perdido su puesto titular en ese momento. Debido a problemas de lesiones, fue cedido – Después del préstamo original. Cuando su acuerdo planeado con el HSV fracasó, se mudó al 1. FC Nürnberg.

“Cuando tenía 27 años, recibí una llamada telefónica del ex presidente Neudecker preguntándome si podía imaginarme siendo director porque aquí estoy. (En Múnich, nota del editor) Cometieron un error (…), y entonces necesitaron un ariete. “Ya me he preparado mentalmente para esta carrera”, reveló una vez Hoeneß. FCBAERN.TV.