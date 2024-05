CL: Borussia Dortmund vence al Paris Saint-Germain en la ida de la semifinal

A partir de: 2 de mayo de 2024 a las 12:38 a.m.

En el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, el Borussia Dortmund logró con mucha pasión y un poco de suerte un puesto de titular por delante del Paris Saint-Germain. Después de la victoria por 1-0 (1-0) el miércoles (1 de mayo de 2024) en el Westfalenstadion, el Borussia Dortmund puede soñar con la final el 1 de junio en el estadio de Wembley de Londres.

Niklas Volkrug (minuto 36) marcó el importante gol de los locales contra el equipo, acompañado por la estrella Kylian Mbappé, que jugó por última vez en la final de la “Primera División” contra el Bayern de Múnich en 2013. El campeón récord alemán empató 2-2 en casa con El Real Madrid en la ida. En semifinales el martes.

“Tuvimos la suerte necesaria, pero pudimos marcar el segundo gol. Esto nos da una buena oportunidad de dar un paso hacia la final la próxima semana en un partido muy difícil fuera de casa”. Dijo el entrenador Edin Terzic en DAZN. Uno de la UEFA “El hombre del partido” Mats Hummels también valoró el partido del BVB en DAZN “Actuación para adultos y adultos” a.

Después de perder la fase de grupos por 2-0 en París y luego empatar 1-1 en casa, el equipo negro y amarillo logró esta vez una importante victoria. El éxito también significa que la Bundesliga tendrá cinco plazas iniciales en la Liga de Campeones en la temporada 2024/25, lo que favorece al Borussia Dortmund, ya que actualmente ocupa el quinto lugar en la liga. Al igual que los campeones Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Stuttgart y RB Leipzig, el Borussia tiene ahora un billete a la 'máxima categoría'.

Borussia en el juego inmediatamente

El Dortmund, que decepcionó el fin de semana en la derrota por 4-1 ante el Leipzig en la Bundesliga, se metió inmediatamente en el partido y, como suele ocurrir esta temporada, dio la cara en la Copa de Europa. Controlar los duelos y avanzar con valentía: así afrontó el BVB el partido en su estadio, el Westfalenstadion. Sin embargo, la primera oportunidad fue para el Paris Saint-Germain. Tras una buena secuencia de balón, Ousmane Dembélé disparó desde el centro derecho (minuto 11). Sin embargo, el intento falló.

El balón no pasó tan bien entre los locales como entre París. Pero el BVB compensó la diferencia con pasión y franqueza. Julian Ryerson y Jadon Sancho en particular mantuvieron las cosas en el lado derecho.

Sabitzer fracasó por culpa de Donnarumma

A partir de ahí surgió la primera buena oportunidad del Borussia. Julian Brandt, que volvió a estar muy activo, pasó a Marcel Sabitzer al área tras ganar el balón desde la derecha. Gianluigi Donnarumma bloqueó con cuidado su disparo directo al ángulo cercano (minuto 14).

Aunque el PSG tuvo períodos de posesión más prolongados, el Dortmund nunca se rindió. Karim Adeyemi trabajó agresivamente en defensa, incluyendo a Dembélé y Achraf Hakimi en su propia área.

Llena las hojas del cántaro. Estadio Westfalen Temblar

Volkrug llevó entonces las emociones del Borussia Dortmund a un nivel aún mayor: en el momento adecuado, el delantero nacional alemán inició un contraataque profundo, aceptó el balón de Niko Schlotterbeek en su propio campo y disparó con fuerza desde 14 metros por la izquierda. Para poner el marcador 1-0.

El equipo de Edin Terzic no se emocionó después de eso, pero siguió defendiendo con firmeza y casi se recompensa con otro gol. Volkrug pasó el balón a Sabitzer en el área. Su prometedor pase directo fue para Donnarumma (44º). Así el marcador seguía 1-0 para el Dortmund al final de la primera parte. El Paris Saint-Germain no tuvo ni un solo disparo a puerta para Gregor Kupil. Mbappé, que muchas veces pasaba por el medio, no participó.

Dos puestos: el Dortmund tiene suerte

El segundo tiempo comenzó con el primer disparo a portería de Coppell. El portero del Dortmund no tuvo dificultades para detener el intento de Mbappé (minuto 48). Pero para los invitados fue el comienzo de una etapa fuerte. Poco después, el Dortmund tuvo suerte por partida doble: primero Mbappé y luego Hakimi dieron en el poste (51º). París ahora aumentó la presión, tuvo más ritmo y determinación en sus movimientos de ataque y ganó el balón temprano.

Mbappé (izquierda) sólo pega en el poste en el partido del Borussia Dortmund.

Al margen del encuentro, el técnico Luis Enrique siguió animando a su equipo. BVB perdió el acceso. Mbappé se movió con fuerza por la banda izquierda y probó a Copil con el siguiente disparo (53). Poco después, Fabián Ruiz cabeceó desviado (55). El Dortmund tuvo que sufrir. El París Saint-Germain jugó bien.

Los premios Füllkrug son prometedores

No fue hasta el minuto 60 que los negros y amarillos lograron una seria remontada ofensiva. Sancho corrió por la banda derecha y devolvió el balón desde la línea de fondo al área chica. Allí Volkrug no disparó correctamente y disparó por encima de la portería y tampoco pudo cabecear el tiro libre de Matsen (66).

El Dortmund se fue liberando poco a poco de las garras del PSG y, sobre todo, se volvió más seguro y tranquilo en la preparación desde su propio campo. Pero París siguió siendo peligroso, especialmente cuando Mbappé tenía mucho espacio por la izquierda. Como ocurrió en el minuto 73, cuando el astro francés empató con tres rivales a la izquierda del área y luego pasó el balón a Dembélé. Coble salió rápido y quedó bien despejado.

En la etapa final, París se impuso. Dembélé tuvo otra gran oportunidad, pero sacó un pase hacia atrás desde la línea de fondo desde diez metros por encima de la portería (81). Al París Saint-Germain le costó encontrar el empate, pero el Dortmund, que acabó corriendo diez kilómetros más que los visitantes, mantuvo el marcador hasta el pitido final y aseguró otra noche mágica en la Liga de Campeones del Oeste.

Primero Augsburgo, luego París

Para el Dortmund, la lucha por el cuarto puesto de la Bundesliga continúa el sábado (4 de mayo de 2024) contra el FC Augsburg en un duelo a distancia con el RB Leipzig (viernes en 1899 Hoffenheim), antes del martes (21:00 horas en el podcast). Y retransmitido en directo por Sportschau.de) El partido de vuelta se disputará en París.