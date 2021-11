Bayern: ¿Nagelsmann antes de volver al banquillo? El entrenador anuncia la decisión

El técnico del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann. © Jan Huebner / Imago

El Bayern de Múnich jugará el martes en la Champions League contra el Benfica de Lisboa. Rueda de prensa con Julian Nagelsmann – para leer en cinta.

1:42 pm: ¡Eso es! Se acabó la matanza. Julian Nagelsmann da muy buena impresión, se notaba la anticipación de su regreso planeado a la línea de banda del Bayern de Múnich. Sus pruebas rápidas han sido negativas desde el domingo y está programada otra prueba de PCR para el martes. Si esto también es negativo, entonces volverá el técnico del Bayern de Múnich. Nagelsmann confía en que todo saldrá bien, dijo Alfonso Davies, quien también respondió a las preguntas de los periodistas: “Estamos contentos de que finalmente regrese mañana. Lo extrañamos”.

FC Bayern Múnich: PK con Nagelsmann y Davies – Frases principales para leer

1:39 pm: Nagelsmann sobre Upamecano: “Puede calcular sus posibilidades. Por supuesto que es difícil para cualquier defensor jugar contra jugadores físicamente fuertes y rápidos; eso es normal, todos tienen dificultades. Frente a jugadores físicamente fuertes, tiene que elegir un tipo diferente de defensa. Para eso estamos entrenados, para ponerlos en la situación. Se trata de adoptar una postura defensiva inteligente en ciertos momentos “.

1:37 pm: Nagelsmann en el personal: “Phonsie (Davies) todavía tiene pequeños problemas, tenemos que mirar. Tal vez el jugador frecuente obtenga un quiebre de gol el sábado. Tendremos que esperar y ver. Leon (Goretzka) No pudo meterse en el maletero contra Unión debido a su herida en el cuerpo. Hoy funcionó. Lucas (Hernández) recibió un gran golpe, así que tenemos que tener cuidado. Pero también asumo que estará trabajando hasta mañana por la noche “.

1:35 pm: Nagelsmann sobre el Benfica: “Este es un equipo de gran calidad, mucha experiencia y estado físico. Hemos visto que siempre pueden ser peligrosos, pueden defender bien. Hay que jugar como un adulto”.

Bayern: ¿Tolisso antes de seguir adelante? Nagelsmann con un elogio especial

1:33 pm: Nagelsmann sobre Tolisso: “Tiene muchas lesiones, incluido Corona. Su papel era comenzar ahora. Tiene buen espíritu, buena fuerza y ​​puede jugar en diferentes posiciones. Eso me gusta mucho. Para todos” cuestiones contractuales. Creo que este es el momento. Hoy mal. Sé que es de alta calidad “.

1:32 pm: Nagelsmann casi mañana: “Conduciré primero para la prueba, luego conduciré hasta el sitio y sacaré mi bolsa del partido de ida en el Benfica. Luego hay reuniones y refrigerios, y luego estoy ir al hotel. No tendré mucho tiempo para disfrutar de mi nueva libertad. Pero si es La noche es la Liga de Campeones, así que está bien “.

1:31 p.m .: Nagelsmann sobre duelos anteriores contra Lewandowski: “Ha adaptado su estilo de juego. En sus días en Dortmund, era inquebrantable, era increíblemente estable. Ahora está jugando, está entre líneas e increíblemente difícil de comprender”. Para él, esto solo es posible a través del set. Tiene una dinámica increíble cuando va a las bandas. Me alegro de no tener que hablar más de él, pero puedo hablar con él. Es más divertido que el otro camino alrededor.”

Las pruebas rápidas de Nagelsmann han sido negativas desde el domingo

13.30: Nagelsmann sobre Corona: “No estaba realmente molesto, hay destinos mucho peores. Pero, por supuesto, quieres estar allí como entrenador, quieres trabajar. Nunca me he perdido un partido e incluso he molestado a mi asistente”. entrenadores cuando no pudieron. Tengo curiosidad por saber qué vendrá de los dichos. Mañana, como siempre, habrá una prueba. Mis pruebas rápidas han sido negativas desde el domingo. No voy a temblar allí mañana “.

1:28 pm: Nagelsmann sobre Davies: “Es una persona muy alegre que canta mucho y se ríe mucho. Es una persona de buen corazón, tiene una dinámica increíble. Está lejos del final de su desarrollo. Definitivamente va a ser uno de los mejores defensores de ataque de izquierda del mundo “.

1:26 pm: Nagelsmann sobre los puntos de referencia: “Estoy satisfecho, ya hemos marcado algunos goles récord. Desafortunadamente, tenemos poco tiempo para los puntos de referencia, pero si miras las estadísticas: da como resultado casi uno de cada tres goles. Tendré que dedicar un tercio del tiempo a entrenar en él. Pocos lo hacen. Los estándares son increíblemente importantes para todos los equipos para, tal vez, tender un puente en un juego en el que no hay muchas oportunidades “.

1:24 p.m .: Nagelsmann a la defensiva: “A menudo hemos permitido muchas oportunidades, y eso sigue siendo muy fácil. Manu a menudo se mantuvo bien. La Liga a menudo puede abrirse camino hacia nuestra mitad sin presión y puede cruzar. Es sobre los últimos pasos, sobre la actividad, sobre las ganas de pelear uno contra uno. Pudimos hacerlo mejor en muchas fases de la temporada. No hubo actividad contra el Al Ittihad cinco minutos antes del descanso, y estábamos muy profundo después del descanso “.

1:22 pm: ¡Ahora comienza! Nagelsmann: “Estoy bien. Espero asumir que el test será negativo mañana. Entonces volveré a la vida”. El técnico del Bayern todavía puede sentir que “hay algo en el cuerpo, y eso también es normal”. Sin embargo, debe estar allí de nuevo mañana.

1:18 pm: Parece que todavía hay problemas técnicos.

1:09 pm: Eso es todo con Alphonso Davies. Está a punto de seguir adelante con Julian Nagelsmann. El técnico parecerá que está de vuelta en el banquillo ante el Benfica.

13:08: Davies sobre los muchos goles encajados: “También lanzamos mucho. El punto ahora es que encontramos la química adecuada, el equilibrio adecuado. Queremos ser fuertes en defensa y lucha, eso es lo que planeamos en cada juego.”

¿Vuelve Nagelsmann al Benfica? Davies: “Estamos contentos de que finalmente regrese mañana”

1:07 p.m .: Davis sobre el regreso de Nagelsmann: “Estamos contentos de que finalmente regrese mañana. Lo extrañamos”. ¡Obviamente Julian Nagelsmann volverá contra el Benfica!

13:06: Davies sobre su desarrollo: “Empecé como jugador ofensivo, ahora estoy en defensa. Recibí muchos consejos de David Alaba en ese momento. Todavía estoy aprendiendo que es práctico. Por supuesto que estoy todavía estoy tratando de mejorarme “.

1:04 pm: Davies sobre Alemania y Baviera: “Mi alemán es, por supuesto, mejor de lo que era al principio. Entiendo más de lo que podía hablar. Hago lo mejor que puedo, tengo lecciones todos los días. La comida es excelente. Siempre que Si tengo la oportunidad, intento algo. “Nuevo. Todavía no sé bávaro; Thomas está mejor allí”.

13:03: Davies sobre la defensa del Bayern: “Somos fuertes, tenemos líderes ruidosos como Lucas Hernández en la defensa. Hablamos inglés en la parte trasera y, de vez en cuando, alemán. Creo que nos volveremos más fuertes a medida que avanza la temporada”.

13:02: Davis en su cumpleaños mañana: “Por supuesto que me gustaría sumar tres puntos y hacerlo bien por la noche”. Y más información sobre los cambios de Julian Nagelsmann: “Es un proceso de aprendizaje de nuevas tácticas. Creo que funciona para mí. Me alegro de poder demostrar lo que puedo hacer”.

1 pm: ¡Vamos! Alphonso Davies es el comienzo. “Estoy disfrutando de mi tiempo aquí en uno de los mejores clubes del mundo”, dice Al-Kindi. “Me concentro en todos los días”.

12,50 m: La rueda de prensa del FC Bayern comienza en diez minutos. Estamos emocionados de ver lo que Julian Nagelsmann y Alfonso Davies tienen que decir.

Actualización a partir del 1 de noviembre a las 11.40 a. M.: Julian Nagelsmann no estuvo en el reciente entrenamiento del Bayern de Múnich. Y la unidad regresó el lunes por la mañana nuevamente sin el entrenador, que sigue aislado tras contratar a Corona. Como antes, el asistente de coaching estuvo a cargo de Dino Topmüller.

¿Nagelsmann fallará la línea de banda por quinta vez? Una cosa está clara: el entrenador debe proporcionar una prueba de PCR negativa. En aproximadamente una hora debería dar información sobre el propio PK sobre si podrá entrenar a su equipo en directo el martes en la Liga de Campeones contra el Benfica de Lisboa.

Bayern-BK Live: ¿La vuelta ante el Benfica? Nagelsmann anuncia la decisión

1er informe del 1 de noviembre a las 10.13 horas: Múnich – AtrásBayern! Después de 0: 5-Watschn en Mönchengladbach, los campeones récord respondieron de manera impresionante. En Union Berlin hubo un triunfo de 5-2 el sábado, a veces el equipo de fútbol de Munich volvió a dejar destellos, que es a lo que estamos acostumbrados esta temporada. Pero, y esto se discutirá más adelante, los Rojos en la parte de atrás revelaron una vez más debilidades que nadie esperaba.

En Champions, quieren volver a cerrar distancias, el partido de vuelta contra el Benfica de Lisboa ya es el martes. El lunes, se espera que el extremo Alfonso Davies y el entrenador Julian Nagelsmann asistan a la rueda de prensa a partir de la 1:00 p.m. El técnico, que todavía se encuentra en aislamiento en casa por su contagio con Corona, seguramente también se enfrentará al partido en Berlín.

Bayern de Múnich: Rueda de prensa antes del partido del Benfica en la cinta en vivo – ¿El regreso de Nagelsmann?

Al mismo tiempo, deberá brindar información sobre su posible regreso. El propio Nagelsmann demostró recientemente que confía en poder volver a la banca ante el portugués el martes. La prueba de PCR, que el entrenador debe completar el lunes, brindará información sobre este tema.

Si esto es negativo y Nagelsmann no tiene síntomas al mismo tiempo, nada se interpondrá en su camino de regreso. Recientemente, la carga viral en el cuerpo seguía siendo muy alta, y el ex Leipzig y Hoffenheimer tuvieron que ver el partido del Bayern Munich desde su cocina el sábado por cuarta vez esta temporada. (akl)