¡Tres paradas obligatorias en Qatar!

Esto significa que los nuevos límites de la pista en las curvas 12 y 13 no fueron suficientes para contener adecuadamente el problema. Por este motivo, ahora se ha fijado el número máximo de vueltas para los neumáticos en una carrera.

Sin embargo, subraya que “estos problemas con los neumáticos no son inesperados” para él.

“En una reunión sugerí que tuviéramos tres días de pruebas antes del inicio de la temporada. [statt in Bahrain] “Hazlo aquí porque es la pista más dura para los neumáticos”, dijo Hamilton. Pero como todos sabemos, no sucede así.

“Necesitamos un producto mejor, un neumático mejor”, afirma, pero explica: “Éste no es ciertamente el único defecto del fabricante. Tenemos muy pocas pruebas y no probamos en una pista con curvas tan rápidas y duras como aquí.”

“Y tal vez el coche en sí fuera el mejor”, añade, explicando. [Titel]“De lo cual estoy muy orgulloso”. ¡Y la temporada aún no ha terminado!

Lo que no está de acuerdo, por un lado, es que ya hayan conducido el coche en Qatar en 2021, “y mientras tanto han pasado dos años para responder a las malas restricciones”, afirmó Sainz. Sin embargo, las restricciones tendrán el mismo diseño que en ese momento.

El reglamento de la Fórmula 1 estipula que el campeón del mundo sólo se corona en la ceremonia de entrega de premios de la FIA al final de la temporada. Si no fuera por eso, Max Verstappen ya habría tenido el trofeo en sus manos anoche.

13:07

neumáticos de carreras

Volveremos al indicador a medida que se acerca lentamente la decisión sobre si realmente habrá tres paradas obligatorias a continuación. A continuación puedes ver qué neumáticos tienen todavía los conductores disponibles para competir.

Sin embargo, Pirelli aún no ha propuesto una estrategia. No es de extrañar, porque actualmente no está claro si es posible conducir los neumáticos durante más de 20 vueltas…