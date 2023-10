No hay sanción tras la triple colisión con Ocon y Pérez

(Motorsport-Total.com) – Tres pilotos de Fórmula 1 se encuentran en la curva 2, pero ninguno de los participantes lo encuentra divertido: el final de Fórmula 1 de Nico Hulkenberg de Haas, Esteban Ocon de Alpine y Sergio Pérez de Red Bull-Sprint en Qatar Terminó temprano en la vuelta de las once después de una triple colisión. Los tres tuvieron que detener sus autos debido a los daños.

Nico Hulkenberg no llegó a meta en Qatar tras sufrir un accidente en una carrera de velocidad

¿Cómo pasó esto? Hulkenberg y Ocon se batieron en duelo por el octavo lugar en el lado izquierdo de la carretera a la salida de la curva 1, con Pérez a su lado a la derecha. Desde el extremo izquierdo, Ocon se permitió empujar hacia adentro antes de la curva 2, y Hulkenberg también se movió hacia la derecha, pero tenía poco espacio para maniobrar debido a Pérez. Luego chocaron Ocon y Hülkenberg, y poco después Ocon también chocó con Pérez.

Inmediatamente después de salir del auto en la trampa de grava, Pérez levantó las manos como si quisiera preguntar exactamente qué pasó. Más tarde se limitó a decir: “Mal momento, lugar equivocado. Desafortunadamente hubo contacto y pagué por ello”.

¿Qué dicen Ocon y Hulkenberg sobre el accidente?

Ocon habló de un “desafortunado accidente”, pero lo calificó de “accidente de carrera”. Porque “vio claramente a Nico”, no a Pérez. “No podía ver a Sergio en ese momento”, explica Okon. “Desafortunadamente, tener tres coches uno al lado del otro en esta curva no es una buena idea”.

Hulkenberg está de acuerdo con esta evaluación y dice: “Me quedé atrapado. No hay mucho que decir. Todo sucedió muy rápido y fue muy desafortunado”. READ Archer: "Absolutamente desastroso" - informa Gabriel Clemens tras la decepción

Condujo “lado a lado” con Ocon en la curva dos. “Luché contra él y básicamente lo vi. No vi a Chico hasta muy tarde, justo antes del contacto. Sabía que estaría cerca y traté de retroceder, pero ya era demasiado tarde”. Hulkenberg dijo que el accidente y las fallas asociadas fueron “extremadamente desafortunados para los tres”.

¿Vio que Ocon fue la causa de la colisión? Hulkenberg dice que no y él dice que sí. cielo: “Me gustaría culparlo, pero no creo que sea posible en este caso. Porque no creo que haya sido Chico”. [Perez] Puedo ver. Tal vez por eso pensó que todavía tenía espacio a la derecha, pero no fue así”. Fue “muy desafortunado”.

¿Por qué no hubo castigo?

Los comisarios de carrera también lo ven así, y tras el accidente no sancionaron a ninguno de los pilotos participantes. También afirmaron en su fallo que Ocon no sabía que Pérez estaba en el lado derecho de Hulkenberg y que tampoco podía verlo.

Continúa diciendo textualmente: “Los comisarios notaron que el auto número 31 [Ocon] Se movía de una manera que permitía que los autos 31 y 27 se movieran. [Hülkenberg] Habría sido posible conducir lado a lado en la curva 2 con el auto número 11. [Perez] él no estará allí.”

Entonces, Ocon no eligió una línea inusual, creyendo que Pérez no estaba allí. “Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, los supervisores llegaron a la conclusión de que ningún conductor fue total o principalmente responsable de la colisión”, añadió.

Los comisarios de carrera concluyeron su fallo con el resultado: “El accidente se considera un accidente de carrera y no se tomarán más medidas”.

Oportunidad perdida de marcar para Haas en Qatar

En última instancia, desde el punto de vista de Haas, esto es simplemente “frustrante”, afirma Hulkenberg. “Nuestra carrera en Medio parecía buena. Creo que podríamos haber conseguido uno o dos puntos. Por eso fue frustrante para nosotros. Porque nuestra oportunidad era el sábado. Teníamos una muy, muy buena posición de salida y creo que algo iba a suceder”. suceder.” tal vez. Pero lamentablemente ocurrió este accidente”.

Hülkenberg partió séptimo en la parrilla con el conservador compuesto de neumáticos medios y perdió algunas posiciones debido a un comienzo suave en las primeras vueltas, pero se mantuvo a poca distancia de los puntos. Explica que “lo dominó” con el Haas VF-23 y se sintió cómodo.

Serie de fotos: Todos los ganadores de carreras sprint de Fórmula 1 “Creo que lo ejecutamos bien considerando las circunstancias. Tenemos un auto que no ha sido actualizado en casi media temporada”. El resultado de puntos significó aún más, especialmente porque Hulkenberg no había sumado ningún punto desde el Austrian Speedway.

Y el domingo en el Gran Premio de Qatar, el alemán no espera mucho: “Saldremos desde atrás. Es difícil predecir cómo estaremos”. [ausgehend von P15 in der Startaufstellung] puede seguir adelante. “Porque definitivamente no somos más rápidos que otros”. Hulkenberg dice que Haas está “probablemente más cerca” de sus rivales directos en Qatar, “pero aún así será difícil el domingo”.