Bayern: una evolución peligrosa

DrHabía una gran necesidad de conversar, pero la variedad de personas con quienes hablar era clara. Después del pitido final en Frankfurt no hubo mucho que hacer, aunque antes hubo un partido de fútbol muy emocionante. El Eintracht derrotó al Bayern de Múnich 5-1 (3-1), lo desmanteló y lo exhibió parcialmente.

Esto parece haber dejado boquiabiertos a muchos profesionales de Múnich. Sólo Thomas Mueller respondió a las desagradables preguntas de los periodistas, aunque fue él quien tuvo la explicación más plausible para permanecer en silencio.

Como ha sucedido recientemente, Muller no fue reemplazado hasta mucho después de que se hubiera celebrado la Misa. En el minuto 66. “Es parte del trabajo, incluso si obviamente no nos gusta perder”, explicó, explicando por qué continuó hablando con lenguaje claro. “El equipo de Frankfurt nos superó en la primera media hora. Tiene que haber una reacción, hay que encender el motor de la ira”.

Problemas al buscar causas raíz

La imposibilidad de hablar de sus compañeros (a excepción de Müller, en el estudio deportivo ZDF sólo habló Leon Goretzka) deja margen para la interpretación. ¿Fue por timidez? En cualquier caso, esta no fue la única derrota, bastante dura, en la actual temporada de la Bundesliga que generó dudas.

“Si tuvieras una semana de entrenamiento para preparar el partido, no tendríamos muchas discusiones. Y, por supuesto, eso también se aplica a mí. No jugamos bien y merecíamos perder”, dijo Thomas Tuchel. No había indicios de que algo como esto pudiera suceder”.

Debido a la cancelación del partido contra el Union Berlín debido al clima y la eliminación de la Copa de Alemania, los entrenamientos se pueden realizar sin presiones de horarios. El último partido oficial fue un empate sin goles contra el Copenhague en la Liga de Campeones el 29 de noviembre. “Para nosotros es inusual no jugar durante diez días”, afirmó Goretzka.

El marcador muestra el resultado final tras el partido. Fuente: Arne Didert / Agencia Alemana de Noticias

Sí, ¿ahora qué? ¿Fue la gran cantidad de partidos y los viajes asociados, que naturalmente sufren los mejores equipos, una excusa? La declaración de Goretzka indica lo difícil que será para el Bayern investigar los motivos.

La actuación fue desastrosa desde el principio, especialmente en lo que respecta al comportamiento defensivo. Fue una serie de errores individuales y, a menudo, una serie de errores reales. “Tomaron la delantera y, al final, simplemente fueron demasiado”, dijo Tuchel.

De hecho, los cuatro de atrás estaban uno al lado del otro. Dayot Upamecano estaba muy por detrás de su rival cuando Omar Marmoush hizo el 0-1 (minuto 12), pero se dejó superar antes de que Dina Epembe hiciera el 2-0 (minuto 31). Cuando Hugo Larsson puso el 0:3, tropezó y el 1:4 (nuevamente Imbembe/50º) precedió a su pérdida del balón. A los compañeros de Upamecano no les fue mucho mejor. Min Jae Kim le da la ventaja a Ansgar Knauf, que se pone 0:2. El lateral derecho Noussair Mazraoui inició el primer gol con un disparo de rebote. El lateral izquierdo Alphonso Davies fue más problemático: el canadiense nunca pudo cerrar a su equipo.

Bofetadas verbales a los jugadores del Bayern

Con esta acumulación de errores, en los que también participaron Manuel Neuer y Joshua Kimmich, no sirve de nada echar culpas personales. Se trata de lo básico. Se trata de la preparación colectiva del equipo. “Definitivamente no estaba lista”, explicó Tuchel. Cabe preguntarse por qué el juego empezó de esta manera. “La preparación, la toxicidad y la energía necesarias para ganar partidos fuera de casa definitivamente no estaban ahí”, dijo.

Estas declaraciones son una bofetada verbal para los jugadores del Bayern, ya que en los últimos años se ha subrayado repetidamente que no sólo están muy por delante de sus colegas de otros clubes de la Bundesliga en términos de calidad, sino también en términos de profesionalidad. Las discusiones racionales tuvieron lugar en otros lugares.

El nuevo director deportivo del Bayern está especialmente preocupado por este grave acontecimiento. Christoph Freund, que está en el cargo desde el 1 de septiembre, aprovechó el desafortunado hecho de que debutaba en Sport1 el día después de la derrota por 5-1 para revelar algunas ideas interesantes.

“Para mí era un problema de actitud si no lo conseguíamos en el campo”, dijo el austriaco. Al aparecer en Frankfurt fue como si la gente se dijera: “Ahora jugaremos un poco al fútbol”. Freund también mencionó la vergonzosa eliminación de la Copa hace cinco semanas ante el 1.FC Saarbrücken de la tercera división. “Tiene que haber una razón, y también tiene que haber una razón por la cual el Bayern no ha llegado a la final en Berlín en los últimos años”, explicó.

De hecho, “Mia San Mia”, ese eslogan bávaro de confianza en sí mismo, no ha sido del todo válido desde hace años, aunque todavía fue suficiente para ganar un undécimo campeonato consecutivo el verano pasado. Freund advirtió que es importante seguir reviviendo “esta codicia” por los títulos.

Sin embargo, no todos los profesionales del Bayern parecen apoyar ya esta codicia. Pero todavía queda uno: Thomas Müller. Pero ahora tiene 34 años y ya no es indiscutible en términos de deporte. Su contrato está a punto de expirar.