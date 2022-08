BFC Preussen Berlín: Preocupaciones sobre Thomas Hässler

Thomas Hessler ya no es el entrenador del club de fútbol BFC Preussen. En una carta, la asociación escribe sobre la enfermedad. “Actualmente no estoy en posición de entrenar a un equipo”, dice el técnico de 56 años.

sThomas “Eke” Hessler entrena al BFC Preussen desde 2019. La cooperación está suspendida por el momento, aunque hay un contrato a largo plazo hasta 2025. En la página de inicio, el club de sexta división habla sobre la “enfermedad” del viejo mundo. campeón 56 años desde 1990 y campeón de Europa desde 1996.

Según BILD, Hässler sufre de amnesia, Sin embargo, todavía no hay un diagnóstico preciso. “Actualmente no estoy en condiciones de entrenar a un equipo mientras no sepa lo que tengo”, dijo Hassler al diario. Tuvo que cortar un discurso antes del partido en Al Hilal Sport a mediados de agosto.

El jugador de 56 años tuvo que cancelar un discurso previo al partido en Hilal Aspor en el segundo día del partido debido a problemas de salud. Las causas no se pueden determinar todavía. “No sabemos qué tiene Thomas en este momento. El fútbol es genial, pero ahora todo se trata de su salud en paz”, dijo el martes a dpa el director deportivo del Borussia, Pierre Seifert.

En una conferencia de prensa el martes por la noche, Seifert confirmó que Hasler “se dio la vuelta” para ver lo que tenía. La próxima fecha es el 15 de septiembre. “Entonces esperamos escuchar algo positivo de él”. Seifert también confirmó que Hasler sufrió amnesia durante el discurso previo al partido y ahora sufre tinnitus.

El club ya ha respondido a la enfermedad del campeón del mundo de 1990. El equipo estará al cuidado de Daniel Fulbert hasta nuevo aviso. “Hablé con Thomas durante mucho tiempo y juntos buscamos una solución”, dijo Seifert. “No lo soltaremos. Thomas siempre será prusiano y espero que vuelva pronto con nosotros”. Pero tampoco tienen una receta de cuánto tiempo tomaría. El club seguirá adelante con Hässler.

Mientras tanto, Fulbert confía en poder ayudar en tan poco tiempo. “Él conoce la liga de Berlín por dentro y por fuera”, dijo Seifert.

El equipo de ayudante del Hässler en torno a Thorben Marx y Vincent Rabiega seguirá con su labor, como confirmó el nuevo entrenador: “Si tienes un ayudante de entrenador en 260 partidos de la Bundesliga, tienes suerte como entrenador”, dijo Fulbert, que también es responsable para él con una situación especial: “No es bueno heredar a un atleta como Thomas Hassler porque está enfermo. Le deseo lo mejor a Thomas Hassler y espero que se recupere muy rápido”, dijo Fulbert en su presentación. esconderse de eso”.

Hässler en la final del Mundial de 1990 contra Argentina con Diego Maradona Fuente: pa / foto de prensa Rudel / Herbert Rudel

BFC Preussen tuvo dos victorias la temporada pasada en soltar Ascendido de la liga estatal a la Liga de Berlín contra Stern Pritz. Después de un comienzo de temporada moderado, el equipo se ubica en el puesto 14 con un punto después de cuatro juegos. En los dos últimos partidos, Hässler ya no está en el banquillo. “No sabemos en este momento qué tiene Thomas. El fútbol es genial, pero ahora todo se trata de su recuperación segura”. Hässler no será liberado. “Thomas siempre será un prusiano y espero que vuelva pronto con nosotros. Tiene mucho tiempo para estar sano de nuevo. Veremos a qué papel vuelve. Creo que estará con nosotros durante mucho tiempo”. ”

Entrenador técnico durante cinco años en el 1. FC Köln

Hässler jugó 101 partidos con la selección alemana durante su carrera activa (11 goles). Jugando en la liga alemana 1. FC ColoniaLos Karlsruhe SCY el Borussia Dortmund Y el 1860 Múnichen Italia para la Juventus de Turín y Roma. No ganó ningún título a nivel de clubes.

De 2006 a 2011, Hässler fue entrenador técnico en las divisiones profesional y juvenil del 1. FC Köln. Antes de unirse al BFC Preussen, entrenó al FC Italia durante tres años y medio, que se fusionó con el FC Berlin United en enero de 2018. Llevó al club a la Liga de Berlín, pero fue despedido antes de comenzar allí.

Hace dos semanas concedió una entrevista a Kicker. “De vez en cuando me pregunta por qué no estoy entrenando a un nivel superior”, dijo: “También se juega fútbol justo en la sexta o séptima liga. Me siento apreciado por los prusianos. Y si sigues teniendo éxito… No necesito nada más.”