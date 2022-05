‘Beat the Star’: Frederick Lau solicita evidencia en video en tennis TV

No le gustó nada esta sentencia.

Los fanáticos de “Schlag den Star” pueden esperar una vez más una larga velada en la televisión el sábado por la noche.

El rapero Marteria, cuyo verdadero nombre es Martín Lasini (39 años), y su amigo, el actor Frederic Lau (32 años), lucharon por la codiciada bolsa por valor de 100.000 euros. Lau quería jugar contra el futbolista profesional Max Kroes (34) en “Schlag den Star” en enero, pero tuvo que pasar debido a una prueba de Corona positiva. Ahora tenía más confianza en la victoria: “La última vez que Corona me detuvo. ¡Nadie puede detenerme ahora!”

Ley y Materia al final de su poder

Sin embargo, el mediador Elton (51) esperaba el mejor rendimiento deportivo de sus dos candidatos. Antes del primer partido, la esposa de Frederick, la presentadora Annika Lau (43), advirtió a la audiencia: “Mañana le va a doler todo. Ahí hay que cuidarlo”.

Poco después, los dos oponentes se colocaron correctamente a través del escurridor. Ya en el juego “Globo”, donde había que empujar un globo de un lado a otro sin tocar el suelo, la gente jadeaba y jadeaba. El recorrido con un vehículo de aventuras llamado “Swincar” también fue rápido, y tan extremo que Frederic Lau casi atropella a Elton al final. Sin embargo, estaba principalmente preocupado por el auto caro: “¡Solo tenemos una cosa así!”

Incluso en el partido número 6, no hubo ruptura entre los dos candidatos. Al “subir las escaleras”, fue necesario subir la torre varias veces en cuatro pisos. Mientras tanto, los nervios estaban desgastados y Frederick y Martin jadeaban en la competencia. Elton no tenía simpatía. Simplemente preguntó alegremente: “¿Naaa?” El comentarista Ron Rengoth, de 56 años, divirtió a los dos con jadeos: “¡Podemos hacer un tono de llamada con eso, fuera del ruido!” Los pulmones también fueron desafiados en el juego “Blow Out Eggs”. Luego Frederick Lau avanzó por 20 a ocho puntos.

Zoff en la cancha de “mini tenis”

Se creó una mini cancha de tenis específicamente en el estudio para “mini tenis”. El árbitro vio el partido y vio el envío claro de Frederick Lau fuera del terreno de juego. Pero el actor no quiso aceptar el anuncio y afirmó: “¡No ha terminado!”. Ringauth quiso quitarle el viento a las velas al actor: “El árbitro decide”.

Pero Lau no quiso darse por vencido y pidió pruebas en video: “¿Podemos ver de nuevo?”. Elton ahora estaba un poco molesto y sintió que le recordaba a la infame estrella del tenis: “Afortunadamente no tenemos al Sr. Zverev aquí”. También tras el vídeo que mostraba a Lau no quedó satisfecho y volvió a insistir: “Está ahí. Le veo eso, lo siento. El árbitro dice que está fuera pero está dentro”.

Ahora el actor estaba indignado, refunfuñando: “No puedes simplemente decir ‘fuera’ si él no está afuera”. Marteria también recibió una frase de Law: “¿Puedes verlo desde ahí? No quiero hablar, juguemos”. ¡los dos camaradas aquí!” Mientras tanto, Elton advirtió De más quejas: “¡No, no te metas con el árbitro!” Ya no era necesario, Frederick Lau también pudo ganar este partido.

Frederick Lau gana Beat the Star

Después de un final angustioso, en el que tuvo que mantener un balón medicinal entre las rodillas el mayor tiempo posible, Frederick Lau tenía mejores nervios y músculos más fuertes en las piernas. A las 00:55 se le permitió aceptar la caja de dinero de 100.000€.