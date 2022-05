Muere la cantante de country Naomi Judd

Triste noticia del mundo de la música: el fallecimiento de Naomi Judd. El artista es cantante de country desde hace décadas. Ella tenía 76 años.

Ella ha tenido una carrera exitosa para mirar hacia atrás. Naomi Judd fundó el dúo musical The Judds con su hija Winona. Juntos llevan deleitando a sus fans desde los años 80. Escribieron canciones como “Mama He’s Crazy”, “Love Can Build A Bridge” o “Why Not Me”. Los estadounidenses ganaron un Grammy y fueron incluidos en el Salón de la Fama de la Música Country en 2021. Ahora Winona y su hermana Ashley anuncian que la estrella de la música country ha muerto.

“Hoy fuimos testigos de la tragedia de perder a nuestra maravillosa madre por su enfermedad mental. Estamos devastados”, dijo la cuenta oficial de Gods en Twitter en un comunicado. Los sobrevivientes no han anunciado exactamente cómo murió el hombre de 76 años. En el pasado, el músico ha hablado abiertamente sobre su depresión.

Madre e hija querían ir de gira.

Como también informó Variety, la noticia de su muerte llegó el día antes de que The Judds fuera incluido en el Salón de la Fama de la Música Country en una ceremonia oficial. El evento se llevará a cabo a pesar de los acontecimientos actuales en Nashville. Un representante del Salón dijo que es probable que Winona asista.

Además, el dúo anunció recientemente que les gustaría realizar una gira de diez conciertos. Se suponía que los espectáculos comenzarían en septiembre. Habría sido la primera ronda en más de una década. “Mi madre y yo hemos tenido un largo viaje durante los últimos 38 años y los fanáticos siempre han estado con nosotros. Esta gira es una celebración para ellos”, dijo Winona en ese momento.