Beat the Star: Olivia Jones vs.Katia Burchard – ¿Quién ganará?

Olivia Jones se enfrentará a Katia Burchard en Schlag den Star (ProSieben) el 27 de noviembre de 2021. En un juego hubo varios casi accidentes.

Duelo entre expertos en entretenimiento y ¡persigue al Destripador de inmediato! “Schlag den Star” compite el sábado por la noche (21 de noviembre de 2021, ProSieben) por el ícono del programa Olivia Jones (52) y la presentadora de RTL Katja Burkhard (56).

Jones demostró, incluso antes de su primer partido, que no solo posee un trash TV, sino que también tiene la experiencia de hablar de trash.

‘Hit the Star’: Olivia Jones insultó a Katia Burchard incluso antes del primer juego

Cuando el corredor Elton estaba a punto de explicar las reglas nuevamente, Jones dijo: “Por cierto, esta es la primera vez que dos drag queens compiten entre sí”.

Burchard trató de sonreír y respondió: “¿Me darás un trabajo en Reeperbahn cuando termine el RTL?”

Para Olivia Jones, un modelo para el siguiente éxito bajo: “La Reeperbahn no se parece en nada a RTL, hay un límite de edad”. Bum – Esto es un sat.

‘Hit the star’: el mediador Elton le grita a la candidata Katja Burchard

Sin embargo, en el primer juego de “Schlag den Star”, Burchard respondió, aunque de manera vacilante. Después de pegar rápidamente los palitos de helado en un juego de “pegar”, se olvidó de tocar el timbre. Solo cuando su racha duró diez segundos después del gong, el juego contó como una victoria.





Entonces el coordinador Elton en Burchard gritó varias veces desde un lado: “¡¡¡FACTURACIÓN !!!!” En un momento, Burchard reaccionó, ya tiempo. Pero sigue siendo un buen comienzo para la noche.

En el tercer juego (Meet mug), el moderador Elton se ve repentinamente atrapado en el fuego cruzado de las misiones de Olivia. “¿Qué tal TV Total ahora? ¿Regresaste con ‘vergüenza o ganancia’? Tu chaqueta roja está lista”, bromeó Jones. Sin embargo, Elton no se permitió salir de la reserva. “No sé nada. Dijo de una manera vaga.

Éxito estrella: Olivia Jones casi causa un mal funcionamiento varias veces

En cambio, llevó a los nominados al siguiente partido. El “Zieselschnecke” consistía en dominar el recorrido lo más rápido posible con un Ziesel (este es un vehículo de orugas). Está controlado por un joystick.

Después de cada vuelta, la pista debe cambiarse, ahí es cuando apareció el momento de la conmoción. Olivia Jones está solo unos milímetros por delante de Katia Burchard en el interruptor. El choque casi asustó visiblemente a Burchard. “Estás loco”, le susurró a Jones.

La tranquilidad de Jones (“Sé conducir, no estaba tan cerca”) es difícil de creer. Después de todo, se ha topado con una ardilla de tierra sustituta antes, y luego casi pasa por encima de los pies de Elton. Sin embargo, eso fue suficiente para ganar este juego. Elton no pudo evitar decir: “Por favor, no juegues más a un juego tan peligroso”.

‘Beat the Star’: lo que hace Olivia Jones durante los comerciales

En el Juego 7 (Badminton Duel), Olivia Jones revela lo que ha estado haciendo durante la pausa comercial. Al parecer, échale un vistazo a Twitter.

“Elton, sabes lo que está pasando. Ellos escriben, Katja y yo queremos volverte loco y controlar el programa nosotros mismos”, dice Jones. La respuesta indiferente de Elton: “Otros lo han intentado”.

Sin embargo, Elton debe esperar secretamente el próximo lanzamiento, luego Alexander Hermann y Ruth Mochner competirán entre sí. (SKU)