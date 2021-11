En RTL ‘Supertalent’: ventrílocuo mima al jurado invitado Lukas Podolski – TV

Alguien dice muchas risas …

El sábado por la noche, los primeros nueve candidatos “talentosos” compitieron por un lugar en la Gran Final. Louise Faure (28), vocera de la barriga, y su monstruo títere Jeff permitieron un mal consejo contra el jurado invitado Lukas Podolski (36), algo que la estrella del fútbol no esperaba.

Solo tres empresas pudieron avanzar al show en vivo. Después de cada aparición, el jurado pudo otorgar hasta cinco estrellas. Además del voto telefónico para televidentes. Había mucho en juego para los participantes. La candidata Louise Fair también quería tener éxito.

La nativa de Potsdam es una ventrílocuo talentosa que ya ha impresionado a todos con su títere de mano en el proceso de actuación. “Ese es exactamente mi sentido del humor”, dijo Michael Michalsky, de 54 años, después de su debut.

La gentil bestia estaba bastante desenfrenada, y al principio cantó: “No, mira, si alguien te molesta, golpea …” Entonces Lukas Podolsky escupió su grasa. Louise invitó a su muñeca a remar: “Que se joda la gallina, ¿es ese mi chico? ¿No es bueno estar en las semifinales otra vez?” Toda la sala se rió de esta broma.



Lukas Podolski se divirtió como miembro del jurado invitado en ‘Supertalent’Foto: RTL / Stefan Gregorowius



Incluso la estrella sonrió después de la tesis, reconociendo en el veredicto del jurado: “El dicho se fue. Primero tienes que tragar”. “Puedo escuchar durante horas porque es simplemente divertido”.

Los demás no estaban tan emocionados. El mago Andreas Ehrlich (43 años) criticó a los hermanos ventrílocuos Andreas Ehrlich: “No fue bueno para mí esta vez porque los sonidos eran demasiado similares en mi opinión. No siempre supe de quién estaba hablando”. Michael Michalski bromeó: “Jeff pertenece a la casa para títeres de mano difíciles de entrenar”. Sin embargo, el estilista estrella no pudo ver ninguna mejora la última vez durante la actuación.



Keiichi Iwasaki (36) llegó al espectáculo final con sus trucos de magiaFoto: RTL / Stefan Gregorowius



De un total de 20 estrellas potenciales, Louise y el adorable monstruo obtuvieron 15. Desafortunadamente, no hubo suficientes televidentes que votaron por el equipo de ensueño, por lo que no fue suficiente para la final al final. Forman parte de un gran espectáculo de toma de decisiones: la pianista Helena Berlinghof (15), el mago Keiichi Iwasaki (36) y el bailarín Christopher Wechitz (27).