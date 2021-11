Howard y Donis Carpendale: a menudo era una cuestión de vida o muerte – humanos

El verdadero amor dura (casi) todo …

Howard Carpendale (75) y su esposa Dennis (65) han sido pareja durante 43 años y se casaron en marzo de 2018. A pesar de su profundo amor mutuo, la relación entre el cantante nacido en Sudáfrica y su socio legal de los estados del sur de EE. UU. Pasó por graves crisis y adicción. Sobre el alcohol y una ruptura de 18 años.

“A menudo era una cuestión de vida o muerte”, dice Howard Karpendale, con su encantador y suave acento, a BILD am SONNTAG. “Cuando mis amigos me preguntaban cómo podía tomar eso, yo decía: ‘Sencillamente, siempre me ha gustado Dennis. Desde el momento en que la vi en el bar de este club nocturno de Florida’”.

Dennis Carpendale escucha, sonríe y sigue buscando su mano. La pareja está sentada en la mesa tomados de la mano, ambos se ven felices y puedes sentir cuánto disfrutan estar juntos.

“Durante Corona estábamos en casa. Eso fue agradable. Howard ni siquiera jugaba golf, esto nunca había sucedido antes. No peleamos ni una vez. A lo sumo sobre la película que vemos. Me gustan las películas de fantasía, Howard más películas de mafia “, dice Donis.



1989: Howard Carpendale (entonces 43 años) y Dennis Pierce (33)Foto: picture-alliance / dpa



Bild am Sonntag: ¿Extrañas América?

Donis Carpendale: “Sólo nuestro hijo Cass, que vive en los Estados Unidos. Debido a Corona no lo hemos visto en casi dos años. Pero lo llamamos dos veces al día”.

Howard Karpendale: “Todas las mañanas, cuando me despierto, Dennis se sienta en mi computadora portátil y escribe correos electrónicos en Cass. Las páginas son largas”.

Donis: “No pierdo la esperanza de que algún día se mude a Munich, cerca de nosotros”.

Howard: “Donis tuvo una mala infancia. ¿Ha visitado Mississippi en el sur de los Estados Unidos, donde creció Dennis?”

No.

Howard: “Una pesadilla. Un mundo completamente diferente. Los votantes típicos de Trump. Hay tanta violencia en el matrimonio, cada hogar tiene un arma”.

Donis: “No tenía una familia real, crecí con diferentes familias de acogida. Mi padre murió temprano y mi madre nos dio seis hijos en adopción. No tenía la fuerza para criarnos”.

Howard: Cuando acompañé a Dennis por primera vez a los estados del sur, fue como en una película: su yerno estaba sentado en una mecedora en el porche, bebiendo cerveza. Estaba muerto de cansancio, pero quería dispararme. Gané, no me pareció gracioso. Luego me desafió a talar árboles y ganó. Su hijo de ocho años tuvo que sacar el arma de la casa y dos nudillos. Condujimos hasta el lago, disparamos latas de Coca-Cola. Esas fueron mis primeras horas en Mississippi y ni siquiera estaba en casa “.

Dennis, he luchado contra el alcohol demoníaco durante años. No es de extrañar en sus experiencias de niño.

Donis: “Supongo que mi miedo a la pérdida y los ataques de pánico, que traté de drogarme con alcohol, tienen algo que ver con mi pasado. No he tenido un declive en cinco años. En algún momento pude dejar ir mis miedos, que me drogó con alcohol. Nunca me gustaron las cosas. Sabía que era veneno, pero no podía dejarlo por mucho tiempo. No tengo deseos de hacerlo. Ya no pienso en eso “.

¿Recibiste tratamiento?

Donis: “Sí. Pero las clínicas en los Estados Unidos no son buenas. Demasiado superficial, se trata de carbón. Me pidieron que rompiera mesas y sillas. Me negué y me asusté. Afortunadamente, en algún momento pude deshacerme de la adicción en el mío. Gracias al apoyo de mi familia “.

Howard: “Donnis hizo algo que el 80 por ciento de todos los alcohólicos nunca hacen. Hasta el día de hoy no sé qué pasó. Pero día a día, después de 18 años, dejé de beber. Intenté romper con ella algunas veces porque no podía. No aguanto más. Pero en Al mismo tiempo no perdí la esperanza. Quería el regreso de Donnie, de quien me enamoré en 1978.

Seguro que te ves muy enamorado …

Donis: “somos nosotros.”

Howard: “A veces los miro y siento un cosquilleo en el estómago. A menudo nos decimos durante el día: ‘Te amo’. También me gustaría tomarla en mis brazos”.



Verano de 1998: Howard Carpendale (entonces 52) con su hijo Wayne (ahora 44, abajo, de su primer matrimonio) e hijo Cass (ahora 33)Foto: Imago Pictures / Archivos Unidos



Donis: “Nadie me presiona como tú. Creo que eso es algo bueno”.

Howard: “Puedo apretar muy bien. (Risas). La mayoría de las personas se olvidan de poner sus brazos alrededor de la otra persona cuando abrazan. Lo haré. Soy más emocional que mi esposa de todos modos. Cuando rompimos, ella ni siquiera me llamó”. una vez. El mejor truco de todos los tiempos “.

Donis: “Esto no fue un truco. Para mí se acabó. Si no me quieres, no te llamaré”.

¿Alguna vez has estado celoso de los fans?

Donis: “No. Cuando nos conocimos, no sabía que Howard era un cantante famoso. Me dijo que su trabajo era vender discos. Cuando me recogió en el aeropuerto de Frankfurt, estaba rodeado de mujeres que querían su autógrafo. En ese momento estaba enojado porque no quería un tipo famoso … “.

Howard: “… Pensé que estaba en el próximo avión de regreso a Estados Unidos. Pero se quedó”.

En el dedo anular de su mano izquierda, Denis Carpendale lleva un hermoso anillo de diamantes, su anillo de bodas. Howard Karpendale no usa uno.

“Había un drama sobre ese anillo”, dice. “Dennis lo perdió hace unas semanas. Luego compramos el anillo a juego de nuevo”.





Foto: CONSTRUIR



¿Ha vuelto a cambiar tu relación desde que te casaste?

Howard: “Tenemos una profunda confianza en nosotros. A algunas personas les asusta cuando digo: para mí, el sentimiento de admiración por alguien es casi más fuerte que el amor. Como algo tan profundo. Y amo a Dennis hasta la punta de mis pies”.

Donis: “Estoy orgullosa de ser la Sra. Carpendale”.

Howard: “Creo que es agradable mirar a mi esposa. Y luego pienso para mí: Dios mío, tenemos más de 43 años y no nos vemos como en ese entonces, pero no importa en absoluto. Amo y amo a mi esposa “.“

Howard Carbendale se prepara para su nueva gira. Actuará en Alemania, Austria y Suiza con su serie de conciertos “View of My Life” (del 21 de febrero al 16 de marzo de 2022).