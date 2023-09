El movimiento lleva meses en huelga: los estudios de Hollywood hacen la “última y mejor oferta”.

Con su huelga, los guionistas paralizaron sus operaciones en Hollywood durante meses. Ahora parece que hay una nueva oferta sobre la mesa. Pero incluso si se llega a un acuerdo, el trabajo no puede reanudarse inmediatamente.

Los medios estadounidenses informaron que se presentó una nueva propuesta de arbitraje después de cuatro días de negociaciones en la disputa entre los productores de cine y el Gremio de Guionistas de Hollywood. CNN informó, citando una fuente familiarizada con las negociaciones, que los estudios habían hecho su “mejor y última oferta”. Se dijo que el Gremio de Escritores de la WGA ahora investigará el asunto.

Las discusiones están actualmente en curso. En la huelga de guionistas estadounidenses que se prolonga desde principios de mayo, el miércoles pasado por primera vez, tras una semana de huelga, representantes del Writers Guild y de la Asociación de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) volvieron a sentarse a la mesa por primera vez. . Ella permaneció en su lugar. Pero hasta ahora las negociaciones no han logrado llegar a un acuerdo.

La difícil lucha se refiere a un nuevo contrato de trabajo de tres años para los autores, que están en huelga desde principios de mayo. A mediados de julio, también se sumaron al libro unos 160.000 representantes del sindicato SAG-AFTRA. Es el primer doble golpe para actores y guionistas en Estados Unidos en más de 60 años. Los huelguistas exigen, entre otras cosas, normas para el uso de la inteligencia artificial. Otras demandas giran en torno a aumentar los salarios, mejorar las condiciones laborales y aumentar el apoyo a los beneficios de salud y pensiones.

No se vislumbra ninguna solución para la huelga de actores

Según informan los medios estadounidenses, el presidente de Disney, Bob Iger, David Zaslav del gigante mediático Warner Bros. Discovery, Ted Sarandos de Netflix y Donna Langley, directora de Universal Pictures Studios, participan en las conversaciones desde el miércoles. CNN informó que los jefes de estudio ya no estaban en el lugar el sábado por la tarde. Esto puede indicar que “casi todos los puntos importantes de discordia se han resuelto”.

Si se llega a un acuerdo, la producción en Hollywood no podrá reanudarse inmediatamente, según Los Angeles Times. Primero, los aproximadamente 11.500 miembros de la WGA tendrían que ratificar la propuesta. Se dijo que también había que negociar un nuevo contrato con el sindicato de actores. Pero los frentes entre los productores y el sindicato de actores se intensificaron. Después del fracaso de las negociaciones contractuales y del inicio de la huelga en julio, todavía no ha habido más discusiones.

La huelga prácticamente paralizó a Hollywood durante meses. Actualmente, casi no se pueden filmar películas ni series en Estados Unidos. La redacción de futuros programas también está en gran medida suspendida. Debido a la huelga, los actores no pueden publicitar sus películas, mantenerse alejados de los festivales y se posponen las proyecciones de películas. Un pequeño número de productos están exentos de los requisitos de huelga mediante acuerdos temporales especiales. Por ejemplo, las pequeñas empresas independientes pueden seguir operando con permisos especiales. Pero hay que apoyar las demandas de la huelga. Los actores que no sean miembros de SAG-AFTRA todavía pueden filmar.