Una oferta difícil de rechazar: ¿Justin Timberlake a punto de volver a los escenarios?

Constantemente se abren nuevas áreas de negocio. Para las estrellas de la música, la apertura de hoteles parece ser una de ellas en este momento. Un trabajo así pronto podría estar en las cartas de Justin Timberlake, incluyendo una tarifa considerable.

Justin Timberlake volverá a actuar en directo poco después de estar alejado de los escenarios durante cuatro años y medio. Esto es lo que quiere saber el “Sun” británico. Por eso, el cantante de 42 años está planeando una fiesta muy especial con la que podría ganar una fortuna.

Se dice que la estrella del pop estará en la inauguración del nuevo y lujoso hotel Fontainebleau Las Vegas el 13 de diciembre. Durante una hora ante unos 3.800 espectadores invitados Según fuentes informadas, su patrimonio alcanza los 5,7 millones de euros para recibir. Según se informa, Timberlake se encuentra actualmente entrenando para la actuación de lujo. “Justin ha sido contratado como un gran nombre para abrir el hotel Fontainebleau. Los jefes están encantados de contratarlo y su actuación pondrá el hotel en el mapa”, dijo el periódico citando a un experto en música.

El hotel cuenta con 3.644 habitaciones, un centro de bienestar con 44 salas de tratamientos, una cueva de sal y 36 restaurantes y bares. Después de Miami Beach, Las Vegas es la segunda ubicación de Fontainebleau. Por cierto, parece que la apertura de hoteles se ha convertido en un negocio nuevo y emocionante para las estrellas de la música: su colega Beyoncé ganó casi 23 millones de euros en la gran inauguración del Atlantis The Royal Hotel en Dubai en enero, por un espectáculo de 75 minutos.

Hace tiempo que Justin Timberlake no aparece en los escenarios. Su última presentación en vivo fue en abril de 2019 en Uncasville, Connecticut en la fecha final de su gira “The Man Of The Woods”. En septiembre lanzó la canción “Keep Going Up” con la cantante Nelly Furtado y el productor Timbaland. El trío ya había colaborado en 2007 para la canción “Give It To Me”. A principios de este año, Timbaland también reveló que Timberlake había completado su último álbum, basado en su exitoso álbum de 2006 FutureSex/LoveSounds.