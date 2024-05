Microfighter de Rex, paquetes de batalla y más

Este año, en junio se lanzará un pequeño lote de nuevos productos LEGO Star Wars que, por supuesto, también nos gustaría presentarles aquí. Cuatro sets se unen a la gran ola de lanzamientos de LEGO para el verano, incluidos dos nuevos robots de LEGO Star Wars, un paquete de batalla vinculado a la temporada 3 de “The Mandalorian” y otro set basado en la serie. Tenemos todas las imágenes oficiales e información sobre los sets y minifiguras incluidas para ti.

Las fotos regresan de la tienda. Juegos GB, ya que varios productos nuevos se pusieron en línea para pedidos anticipados esta noche. Durante el día, todos los grupos deben estar presentes. tienda en línea lego Aparece y luego se le proporcionan más imágenes.

Nuevos productos LEGO Star Wars en junio

Los nuevos lanzamientos de LEGO Star Wars de junio de 2024 son todos conjuntos bastante pequeños, y el conjunto más caro de esta ola cuesta 39,99 € relativamente barato. Los sets se centran principalmente en las minifiguras que contienen y, tras el enormemente popular Battle Pack de enero, ahora hay una vez más una excelente oportunidad de construcción de ejércitos para los fanáticos de las tropas del final de la temporada 3 de El mandaloriano.

LEGO 75373 Paquete de Batalla Emboscada en Mandalore

¡Los constructores del ejército tomen nota, nos dirigimos a Mandalore! Este LEGO Star Wars 75373 Emboscada en Mandalore Battle Pack incluye un total de Cuatro minifigurasincluyendo uno guerrero mandalorianoa Miembro de la banda nocturna. Y dos personajes de comando imperial. Una formación de piedra con una puerta del planeta Mandalore del final de la temporada 3 de The Mandalorian sirve como telón de fondo y “material del juego”. Todas las minifiguras están equipadas con explosivos y la Orden Imperial también recibe una pistola de clavos como función de juego. Además de las minifiguras, el set consta de lo siguiente: 109 acciones Y se trata de uno PVP 21,99 € lejos 1 ° de Junio En tiendas de todas partes.

La información más importante resumida:

Número de colección: 75373

Nombre: Emboscada en Mandalore Battle Pack

Piezas: 109

Minifiguras: 4

Edad recomendada: 6+

Precio (PVP): 21,99 euros

Fecha de lanzamiento: 1 de junio de 2024

Más fotos:

LEGO 75386 Duelo entre Buzz Vizsla y Moff Gideon

A juego con el paquete de batalla hay otro set para el mismo final de temporada, el Duelo LEGO Star Wars 75386 entre Paz Vizsla y Moff Gideon. esto también Cuatro minifiguras Contiene: Azor Vizsla, Moff Gedeón Con su armadura mandaloriana y dos soldados de Los Ángeles. Pretorianos imperiales. Aquí también se construyen formaciones rocosas, pero el kit está incluido. 289 acciones En general, son mucho más grandes y al menos proporcionan una función de juego para el objetivo que en realidad se basa en la trama de la serie. El conjunto viene como uno PVP 39,99 € En tiendas de todas partes.

La información más importante resumida:

Número de colección: 75386

Nombre: Duelo entre Buzz Vizsla y Moff Gideon

Piezas: 289

Minifiguras: 4

Edad recomendada: 7+

Precio (PVP): 39,99 euros

Fecha de lanzamiento: 1 de junio de 2024

Más fotos:

LEGO 75390 Luke Skywalker Robot Ala-X

Para los niños (y todos los coleccionistas de edificios originales) llega el X-Wing Mech de Luke Skywalker LEGO Star Wars 75390, que por supuesto viene con minifigura Equipado por Luke Skywalker. Un mosaico redondo impreso de 2″ x 2″ con el logo del Fénix de Rebellion está estampado en el pecho. El grupo está formado por 195 acciones Y se trata de uno PVP 15,99€ En tiendas de todas partes.

La información más importante resumida:

Número de grupo: 75390

Nombre: X-Wing Mech de Luke Skywalker

Piezas: 195

Minifiguras: 1

Edad recomendada: 6+

Precio (PVP): 15,99 euros

Fecha de lanzamiento: 1 de junio de 2024

Más fotos:

LEGO 75391 Microfighter Capitán Rex Waywing

Por último, pero no menos importante, una gran noticia para todos los fanáticos del Capitán Rex que hasta ahora han evitado comprar el enorme Crucero de Ataque Clase Venator UCS LEGO Star Wars 75367: El Microfighter Ala-Y del Capitán Rex LEGO Star Wars 75391 está por llegar. minifigura de Capitán Rex Incluyendo su hombrera. Como ya especulamos sobre el lanzamiento del destructor estelar gigante en un episodio de Chatting and Building, el Venator en realidad no es el único conjunto que contiene la codiciada minifigura. De hecho, a juzgar por las imágenes, la forma coincide exactamente. El Captain Rex Y-Wing Microfighter consta de 99 acciones Y se trata de uno PVP 12,99€ En tiendas de todas partes.

La información más importante resumida:

Número de colección: 75391

Nombre: Capitán Rex Y-Wing Microfighter

Piezas: 99

Minifiguras: 1

Edad recomendada: 6+

Precio (PVP): 12,99 euros

Fecha de lanzamiento: 1 de junio de 2024

Más fotos:

Resumen de la tabla

¿Qué te parecen estas cuatro mininoticias de LEGO Star Wars de junio? ¿Estás emocionado por los minijuegos o estás esperando los juegos más grandes cuyo lanzamiento está previsto para agosto? ¡Siéntete libre de hablar sobre minicaza, mechs, paquetes de batalla y similares en los comentarios!

