¿Beber mucho ayuda contra el coronavirus? Los médicos dan una evaluación.

Página principal vida salud

de: Julián Gutman

el presiona divide

Beber ayuda a evitar que el coronavirus se deposite en las mucosas, ¿habías oído eso antes? Puedes descubrir si esto es realmente cierto aquí.

La mayoría de la gente habrá escuchado este consejo antes: beber mucha agua debería proteger contra el Covid-19.

La idea detrás de esto: el líquido simplemente elimina el virus de la boca y la garganta hacia el estómago, donde el ácido del estómago lo vuelve inofensivo.

¿Suena razonable? Lea aquí cómo un médico evalúa una recomendación.

Hay una serie de teorías en torno a la pandemia de coronavirus, incluidas muchas suposiciones y recomendaciones extrañas e incorrectas. Entre las teorías de conspiración más famosas que trajo Corona: Se dice que el empresario Bill Gates es el que está detrás de la epidemia para ganar mucho dinero con la vacuna y así controlar a la población mundial. Pero las tesis cuestionables también pueden parecer más elegantes, con varias recomendaciones que circulan de autoproclamados nutricionistas sobre cómo combatir (e incluso prevenir) el Covid-19 con los alimentos y bebidas adecuados.

¿Beber puede prevenir la infección por Covid-19?

¿Es cierto que beber mucho protege contra la infección por el virus Covid-19? © Guido Kirchner/DPA

El consejo de beber mucho no parece incorrecto a primera vista. Una garganta seca con una pared posterior áspera puede facilitar que las bacterias y los virus penetren en el cuerpo, “pero eso no significa que tengas que beber algo cada 15 minutos”. Hidratar demasiado el cuerpo, por ejemplo beber de tres a cuatro litros de agua al día, puede agravar las enfermedades y, por tanto, resultar contraproducente. Debes seguir bebiendo suficiente agua como antes, es decir, unos dos litros. La Radio Bávara cita a Jörg Schilling, médico de familia de Múnich y ex director del Instituto de Medicina General de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, que esto es especialmente importante en invierno. “Si el coronavirus llega a las mucosas y se propaga allí, es fácil. Al virus no le importa si le echamos un recipiente con agua”, dijo el médico.

¿Qué hacer si la presión de la vejiga continúa? Ver la serie de imágenes

No se pierda nada: encontrará todo lo relacionado con la salud en el boletín informativo periódico de nuestro socio 24vita.de.

¿Una bebida para prevenir el Covid-19? “No se bebe por la nariz”.

También la Dra. Jakob Berger, presidente de la Asociación de Médicos Generales de Baviera en la región de Suabia, se pronuncia en contra del consumo de alcohol como medida preventiva contra el coronavirus grave. Dado que la nariz es a menudo la puerta de entrada de los coronavirus, Berger teme: “No se bebe por la nariz y los virus también se propagan a las mucosas de la nariz”. También es cierto que, según Berger, no pueden entrar en el tracto digestivo y ya no provocan infecciones allí.

Aún así debes beber suficientes líquidos. El periódico Augsburger Allgemeine citó al médico diciendo: “Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico siguiendo una dieta saludable, y no sólo cuando estás enfermo”. Los adultos sanos deberían consumir entre dos y tres litros al día, según Techniker Krankenkasse (TK). Una buena pauta es 35 mililitros por kilogramo de peso corporal, e incluso un poco más para bebés y niños. TK dice.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Lamentablemente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.