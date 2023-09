Bicicletas eléctricas con hasta un 53% de descuento

Página principal Recomendación de producto

de: Nina Dodek

Bicicletas eléctricas de montaña o urbanas: muy económicas en ALDI © Aldi

La caída dorada de los cicloturismo de larga distancia está a la vuelta de la esquina y, justo a tiempo, los precios están bajando en ALDI. ¡Oportunidad de ofertas de bicicletas eléctricas increíblemente económicas!

El otoño es la estación más hermosa para andar en bicicleta: temperaturas moderadas, clima mayormente seguro y hermosos colores otoñales. ¿Por qué esforzarse tanto cuando puedes sentirte un poco más cómodo? Actualmente, ALDI está liquidando su inventario y ha reducido significativamente sus modelos de bicicletas eléctricas más populares.

Desde bicicletas deportivas Graveler hasta potentes bicicletas de montaña eléctricas, pasando por cómodas bicicletas de paseo y bicicletas de paseo urbano, actualmente puedes encontrar ofertas increíbles.

Precio de hoy: 53% de descuento en la bicicleta E-mountain Graveler de 24 pulgadas

Bicicleta eléctrica de montaña Graveler 24″ con tracción trasera © Prophete

699 € en su lugar 1.499,95€

Alcance hasta 100 km | Transmisión de 7 velocidades apta para niños | Altura del marco aproximadamente 34 cm | Tracción trasera Blaupunkt

47% de descuento: bicicleta eléctrica de turismo VIATOR 1.0 para mujer

Bicicleta eléctrica de trekking VIATOR 1.0 para mujer © ALDI

899 € en su lugar 1.699,00€

Su alcance alcanza los 120 km. Con sillín colgante + portaequipajes | Batería de iones de litio, 48 V, 422 Wh | Motor trasero silencioso de 45 Nm

40% de descuento: bicicleta eléctrica Prophete Trekking de 28 pulgadas para hombres

Prophete E-Bike Trekking 28″, Hombre © Prophete

949 € en su lugar 1.599,95€

Alcance hasta 120 km | Transmisión de 8 velocidades | Motor Blaupunkt, rueda trasera, 250 vatios Cuadro de trekking de aluminio de primera calidad.

¿Cuánto durará la campaña de bicicletas eléctricas de ALDI?

La propia ALDI no proporciona una fecha de vencimiento específica en su sitio web. Pero, como suele ocurrir con las ofertas de ALDI, suelen agotarse en cuestión de días, si no de horas. No será diferente con las bicicletas eléctricas, donde a veces descuentos de hasta la mitad del precio probablemente favorezcan a los cazadores de gangas.

Las marcas de bicicletas Fischer y Prophete en ALDI

Fischer y Prophete son dos famosas marcas de bicicletas de Alemania que se especializan en la producción de bicicletas y bicicletas eléctricas.

Fischer, con sede en Stadtsteinach, existe desde 1949. Desde entonces, la marca se ha hecho un nombre por sus bicicletas asequibles y bicicletas eléctricas con una buena relación calidad-precio. La gama de productos de Fisher incluye bicicletas de paseo, bicicletas urbanas y bicicletas de montaña.

Prophete, con sede en Rheda-Wiedenbrück, tiene una historia más larga, ya que la empresa fue fundada en 1903. Al igual que Fischer, Prophete también ofrece una amplia gama de bicicletas, incluidas bicicletas urbanas, bicicletas de paseo, bicicletas holandesas, bicicletas de montaña. bicicletas y bicicletas de carretera e. La marca también es conocida por sus modelos asequibles que incorporan la tecnología Blaupunkt.

