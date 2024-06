Biden admite errores en el debate y quiere luchar

A partir de: 29 de junio de 2024 a las 4:30 a.m.

Tras el duelo televisivo, aumentaron las críticas a la candidatura de Biden para las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sin embargo, el titular se muestra combativo. Ya no es joven, pero todavía está a la altura del puesto.

No fue una gran actuación para Joe Biden. El presidente estadounidense apareció por momentos ausente durante el duelo televisivo con Donald Trump. Tropezó, tartamudeó y se prometió a sí mismo. Y ahora el propio Biden admitió durante un acto de campaña en Carolina del Norte: “Sé que no soy joven, para decir lo obvio”. Según el demócrata, ya no camina, habla ni debate como antes, “pero sé decir la verdad”.

Se dirigió directamente a los votantes y prometió que estaría en condiciones de ocupar otro mandato. Biden añadió a sus partidarios demócratas en Raleigh: “Les doy mi palabra. No volveré a postularme si no creo con todo mi corazón y alma que puedo hacer este trabajo”. Planea ganar las elecciones en Carolina del Norte.

Biden confía en los límites y la honestidad

Hasta ahora, ninguno de los principales colegas de primera fila del partido se ha opuesto públicamente a Biden. Pero muchos en el partido se mostraron escépticos sobre si Biden era realmente el candidato adecuado para vencer a Trump.

Tras el duelo televisado, el presidente estadounidense intentó sumar puntos con su honestidad. “Puedo distinguir entre el bien y el mal”, dijo Biden. “Sé cómo hacer el trabajo. Sé cómo hacer las cosas. Sé lo que millones de estadounidenses saben: cuando te deprimes, vuelves a levantarte”.

El 67% cree que Trump es el ganador del duelo

Biden, que tiene 81 años y es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, habló con voz ronca durante el debate televisivo en CNN el jueves por la noche y se confundió repetidamente en sus palabras. También dejó frases incompletas y tartamudeando. Trump, de 78 años, parecía más activo y concentrado.

Una encuesta de CNN mostró que el 67 por ciento de los espectadores veía a Trump como el ganador del duelo. Los demócratas estadounidenses están ahora profundamente preocupados: tras el duelo televisado, el partido debate si es demasiado tarde para sustituir a Biden por un candidato más joven cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, informó el New York Times. Otros medios de comunicación informaron de un verdadero pánico entre los demócratas.

Obama: Hay mucho en juego en noviembre

Pero Biden también recibe un apoyo claro, como el del ex presidente estadounidense Barack Obama. “Pueden ocurrir malos debates”, escribió Obama en X.

Refiriéndose a su pobre desempeño en el primer debate de su campaña de reelección en 2012, Obama continuó: “Créanme, lo sé. Pero esta elección sigue siendo una elección entre alguien que ha luchado por la gente común toda su vida y alguien que demás.” “Quien sólo se preocupa por sí mismo.” Anoche no cambió eso, y por eso hay tanto en juego en noviembre.

Jill Biden: “Su fuerza Estable”

También hubo apoyo de la esposa de Biden, la primera dama Jill Biden. Hizo campaña a favor de su marido en un mitin de campaña en Carolina del Norte. “No hay nadie a quien preferiría sentarse en la Oficina Oval en este momento que mi marido”, dijo en el escenario a los partidarios del partido. Llevaba un vestido llamativo.

La palabra “voto” (en alemán: go vote) está escrita varias veces en grandes letras blancas. Destacó que un presidente con integridad y carácter subió al escenario televisivo. “Su fuerza es inquebrantable y su esperanza es inquebrantable”.

Newsom: nunca le daré la espalda

Varios demócratas de alto perfil se han mantenido claramente leales a Biden, como la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el gobernador de California, Gavin Newsom.

Este último había apoyado públicamente a Biden anteriormente. “Nunca le daré la espalda al presidente Biden”, dijo Newsom, de quien se dice que tiene ambiciones presidenciales. La impopular vicepresidenta Kamala Harris también fue criticada por la actuación de Biden en una entrevista televisiva, reconociendo finalmente que su jefe tuvo un “comienzo difícil”.

Trump no cree en la salida de Biden

El expresidente Trump aprovechó el fracaso de su oponente. “La pregunta que todo votante debería hacerse hoy no es si Joe Biden podrá sobrevivir a un duelo televisivo de 90 minutos, sino si Estados Unidos podrá sobrevivir cuatro años más”, dijo el republicano en la campaña electoral con el corrupto Joe Biden en la Casa Blanca. ” Un evento en Virginia también abordó las especulaciones sobre una reorganización del personal entre los demócratas.

Al comentar sobre la situación, dijo: “Mucha gente dice que Joe Biden abandonará la carrera después de su actuación de anoche”. Pero él no cree que eso vaya a suceder. Luego, Trump enumeró algunos de los nombres mencionados actualmente: el vicepresidente Harris, la esposa del expresidente Obama, Michelle Obama, y ​​el gobernador de California, Newsom.

Ponente: No hay discusiones sobre intercambios

A bordo del Air Force One, el portavoz de Biden, Michael Tyler, dijo a los periodistas que no hubo discusiones sobre el reemplazo del candidato. “Preferimos pasar una mala noche que un candidato que tiene una mala visión de hacia dónde quiere liderar el país”, dijo, refiriéndose a Trump.