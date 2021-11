Bielorrusia envía migrantes a la frontera por la noche

Según informes polacos, el gobierno bielorruso está transportando una vez más a la frontera a migrantes que anteriormente se alojaban en un centro logístico. Deberías venir a Polonia al amparo de la oscuridad.

Según la información polaca, el gobierno bielorruso ahora se irá de nuevo. inmigrantes llevado a las fronteras de los dos estados. Una portavoz de los guardias fronterizos polacos dijo el viernes que cientos de personas fueron llevadas a la zona fronteriza durante la noche y se les dijo que regresaran en la oscuridad. Polonia entrar. Hablé de unas 500 personas. Las fuerzas armadas bielorrusas intentaron cegar a los guardias fronterizos polacos con láseres para mantenerlos fuera de combate.

“(Los bielorrusos) trajeron más inmigrantes al lugar donde hubo un intento de cruce forzado”, dijo a Reuters Anna Michalska, de la policía fronteriza polaca. “Al principio eran 100 personas, pero luego la parte bielorrusa transportaba a más personas en camiones. Luego había 500 personas”. Algunos migrantes arrojaron ramas y cuatro guardias resultaron levemente heridos.

Lukashenko: no detengo a ningún inmigrante

Presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko Admitió por primera vez en una entrevista con el BCC que su gobierno al menos ayudó a los inmigrantes. “Somos eslavos. Tenemos corazón. Nuestras fuerzas saben que los inmigrantes van a Alemania”.

“Tal vez alguien los ayudó. Ni siquiera miraría esto”, agregó. Pero negó haber invitado a refugiados. “Te tengo [der EU] Dijo que yo no retendría a los migrantes en la frontera, los retendría en la frontera, y que si se adelantaban de ahora en adelante, no los detendría porque no venían a mí, se iban a tu país. . “Steve Rosenberg de la BBC.

Los medios de comunicación y los periodistas no tienen acceso a la zona fronteriza entre Polonia y Bielorrusia Los informes oficiales no se pueden verificar de forma independiente.