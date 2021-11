Corona a nivel mundial: miles esperan presentaciones en Viena

Protestas contra las medidas de la Corona en Austria

En Austria, varios miles de personas se manifestaron contra las medidas de Corona previstas el sábado. Según estimaciones de la policía, unas 7.000 personas participaron en una manifestación en Viena a primera hora de la tarde. Los participantes critican el cierre, que se emitió a partir del lunes, y la obligación de vacunar contra Corona, que se aplicará a partir de 2022, como medidas obligatorias. Una y otra vez canta “libertad”. Muchos manifestantes no usan máscaras FFP2 y, por lo tanto, están violando los requisitos.

La policía, que tiene 1.300 agentes, está en retirada en gran parte. “Hasta ahora no ha habido incidentes importantes”, dijo un portavoz de la policía esta tarde. Pero la situación es dinámica. Las autoridades asumen que la afluencia aumentará. (20.11.2021)

Herido durante las protestas en Rotterdam

Marchando contra las reglas más estrictas de Corona en Rotterdam, al menos siete personas resultaron heridas después de recibir disparos de la policía. Las autoridades dijeron que más de 20 personas fueron arrestadas. Durante las protestas del viernes por la noche, varios cientos de manifestantes prendieron fuego a automóviles, lanzaron fuegos artificiales y arrojaron piedras a la policía. La policía respondió con disparos de advertencia y cañones de agua. El alcalde Ahmed Abu Talib denunció los disturbios como una “orgía de violencia”. En una conferencia de prensa el sábado por la mañana, Abu Talib dijo que los policías incluso se vieron obligados a sacar sus rifles y disparar.

La manifestación, convocada por varias organizaciones, fue dirigida contra los planes del gobierno de introducir la regla 2-G a la luz del empeoramiento de la situación de Corona. Después de eso, solo los que habían sido vacunados y los que se recuperaron pudieron ingresar a eventos, cafés y restaurantes. Después de que se impuso el toque de queda en los Países Bajos en enero, ya se han producido graves disturbios en varias ciudades que han provocado millones de pérdidas. (19.11.2021)

Austria entra en bloqueo y planea vacunarse

Austria entrará en bloqueo para todos a partir del lunes. Así lo anunció el canciller federal Alexander Schallenberg en una conferencia de prensa después de consultas con los estados federales. Las restricciones de salida durante todo el día se aplican inicialmente durante diez días, pero pueden, si es necesario, ampliarse una vez por otros diez días hasta el 12 de diciembre a más tardar. Después de eso, la regla 2-G debe aplicarse nuevamente.

La próxima semana, la industria de la gastronomía, la cultura y los eventos, así como el comercio, excepto las tiendas de artículos de primera necesidad, estarán cerradas. Las escuelas y jardines de infancia deben permanecer abiertos para los fines de atención más necesarios. Hay excepciones a las restricciones para salir, por ejemplo, para ir de compras, trabajar o para la recreación mental y física al aire libre.

El cierre es un paso difícil. “Duele mucho”, dijo el canciller. “Desafortunadamente, nosotros, como gobierno federal, tampoco hemos cumplido con nuestras demandas en algunas áreas. Me gustaría disculparme por eso”, dijo el ministro de Salud, Wolfgang Mokstein, sobre la reciente política de coronavirus. Las nuevas medidas no fueron una decisión popular, sino necesaria. “El cierre es siempre imponente”. El virus no desaparecerá, dijo Schallenberg. “No queremos la quinta ola, no queremos la sexta y la séptima ola”. El virus no desaparecerá, permanecerá.

Las personas no vacunadas en Austria han estado cerradas desde el lunes. Esto debería seguir aplicándose incluso después del cierre general, inicialmente por un período de tiempo indefinido. El canciller Alexander Schallenberg no dio una fecha límite para levantar las restricciones a la salida de este grupo el viernes por la noche. “No tenemos una fecha de vencimiento”, dijo Schallenberg en el programa de noticias de ORF “ZiB2” cuando se le preguntó al respecto. El jefe de gobierno dijo que eventualmente debería ser posible aumentar la cuota de vacunación hasta ahora para que la epidemia esté contenida y no sea necesario un cierre en el futuro.

Austria también quiere introducir la vacunación obligatoria universal. A pesar de meses de persuasión, “no fue posible lograr que se vacunara a suficientes personas”, dijo Schallenberg. Schallenberg criticó duramente al influyente partido de derecha FPÖ en Austria, sin nombrarlos. La crítica a las vacunas es “de hecho un ataque a nuestro sistema de salud”.

Durante mucho tiempo, dijo Schallenberg, hubo un consenso político de que uno no quería vacunarse. Pero hay que mirar la realidad a los ojos, y por eso decidió iniciar la vacunación obligatoria a nivel nacional, que se implementará a partir del primero de febrero. Austria es el primer país de la Unión Europea en introducir la vacunación obligatoria. Se trabajará en las próximas semanas. El ministro de Salud, Mokstein, no dijo exactamente quién debería aplicar la vacuna, por ejemplo, a qué edad. (19.11.2021)

¿Qué está pasando en Austria? Regístrese para recibir el boletín gratuito de Austria.

Estudio: la pandemia de Corona puede haberse originado en el mercado de animales

Dos años después del brote de la pandemia de Corona, un famoso biólogo evolutivo está proporcionando más evidencia del mercado de animales de Huanan en la ciudad china de Wuhan como el posible lugar de origen del virus. En uno de la revista especializada Ciencias Michael Worby resume los principales eventos que ocurrieron en Wuhan en diciembre de 2019 y enero de 2020. Dibujó una línea de tiempo de los primeros casos conocidos, que recopiló de informes de periódicos y datos hospitalarios accesibles, entre otras cosas.

El científico canadiense del Instituto de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona concluyó que el hecho de que la mayoría de los casos de síntomas tempranos puedan vincularse al mercado de animales de Huanan es una “fuerte indicación” de que la epidemia se originó en el mercado.

Hasta el momento, no se ha proporcionado ninguna evidencia clara, ya que no hay muestras de animales que se vendieran en el mercado en el momento del brote. Finalmente, el mercado de Huanan se cerró y despejó rápidamente. Sin embargo, esto no significa que el misterio que rodea al brote nunca pueda resolverse, dijo el investigador.

Se puede obtener evidencia concluyente analizando patrones espaciales de casos tempranos en Wuhan y datos genéticos adicionales de muestras de pacientes adicionales en ese momento. “La prevención de futuras epidemias depende de este esfuerzo”, dijo Worubi.

El virus apareció por primera vez en Wuhan a fines de 2019.Sin embargo, a un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud no se le permitió viajar a China hasta más de doce meses después y regresó sin resultados visibles. Luego, el equipo anunció que no estaba del todo claro si el mercado era el punto de partida real de la pandemia.

China no quiere permitir una mayor investigación del sitio. Entre otras cosas, el gobierno de Estados Unidos acusa a China de ocultar información a los expertos. Beijing acusa a Estados Unidos y otros países de hacer un mal uso de la epidemia y buscar la fuente de los ataques políticos. (19.11.2021)

Italia analiza el cierre de personas no vacunadas y los controles fronterizos

Debido al creciente número de corona, se están discutiendo reglas más estrictas para las personas no vacunadas y los controles fronterizos con los países vecinos en Italia. Los políticos regionales, en particular, están pidiendo restricciones sobre los opositores a la vacunación por parte del gobierno de Roma para que no haya un bloqueo importante el próximo invierno. Giovanni Totti (Forza Italia), presidente de la región de Liguria, escribió en Twitter: “El noventa por ciento de los italianos no debería ser vigilado por el diez por ciento que no comprende la importancia de la vacunación y quiere dictar sus reglas a la mayoría”.

Totti pidió que las regiones se reúnan con el primer ministro Mario Draghi para discutir más medidas antes de que la cuarta ola de la epidemia golpee al país como a otros países. En Italia, el esquema de color determina qué restricciones de Covid están vigentes; actualmente, todas las regiones son blancas en el nivel más bajo. Sin embargo, las incidencias de los siete días van en aumento.

Según un informe de la agencia de noticias ANSA, los políticos del Partido Socialdemócrata han pedido controles fronterizos más estrictos en países muy afectados como Austria. Las llegadas a Italia, incluidos los turistas, deben dar negativo en las pruebas, estar vacunados contra COVID-19 o haberse recuperado. (18.12.2021)

¿Qué tan protegida está Alemania? (SZ Plus)