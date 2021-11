Black Friday 2021: Media Markt y Saturn ya tienen ofertas

MediaMarkt y Saturn ya tienen algunas ofertas en stock antes del Black Friday 2021. (imagen de archivo) © Tolga Akmen / AFP

Los clientes tendrán que ser pacientes hasta el Black Friday de 2021. Pero Saturn y Media Market ya tienen grandes ofertas.

Kassel: noviembre no es un mes cualquiera para los cazadores de gangas. Porque el Día de los Solteros y el Viernes Negro comenzarán en 2021, y Amazon & Co. tiene algunas ofertas tentadoras una vez más. Pero los consumidores aún deben ser pacientes. El Día de los Solteros no comenzará hasta el 11 de noviembre y durará 15 días hasta el Viernes Negro el 26 de noviembre de 2021.

Pero, ¿cuándo saldrán las primeras ofertas para el Black Friday 2021? Los clientes no tienen que desesperarse, porque parece que los comerciantes ya no quieren ser pacientes. Amazon y Saturn ya tienen ofertas en stock. Y están haciendo que algunas campañas de rebajas del Black Friday parezcan obsoletas.

Black Friday 2021: Un espectáculo para la impaciencia – Saturno ya ofrece gangas

Parece que Saturno quiere convertir noviembre en un mes de gangas. Con el título de “Mehrvember”, la empresa anuncia que los clientes pueden conseguir ofertas en el Black Friday. Una Nintendo Switch gris que incluye un televisor LG Oled o un juego se ofrece como característica premium. Resumen rápido de todas las ofertas:

el producto precio Televisor LG OLED 699 € Lavadora Siemens IQ300 388 EUR Cafetera Siemens completamente automática € 599 Nintendo Switch Graw y Mario Party Superstars 325 EUR Auriculares supraaurales Sony Pulse 3D ™ y Viva 22 99,99 € Samsung Galaxy A52s 375 euros sin contrato READ Samsung One UI 4: dos nuevos videos lanzados

Pero los clientes no deben tomarse demasiado tiempo en la decisión de compra, porque las ofertas tienen un beneficio. Solo está disponible hasta el 10 de noviembre a las 7:59 p.m. Ya sea en línea o en la tienda.

Black Friday 2021: Media Markt atrae ofertas

Media Markt también quiere que sus clientes estén de humor para el Black Friday 2021 con campañas de descuento. Con el lema “Noviembre negro”, muchas ofertas ya están atrayendo visitantes. Pero la trampa también se aplica aquí: los espectáculos terminan el 10 de noviembre a las 7:59 p.m. Se incluye una lavadora Bosch, por ejemplo. En lugar del PVP de 729 €, los consumidores pueden asegurar el artículo por 349 €. El aspirador inalámbrico Dyson está disponible por 549 euros. También en el ámbito digital, Media Markt no ha renunciado al caos:

el producto precio Acer Aspire 3 399 € Televisor antiguo de Philips € 1099 Televisor OLED Samsung 799 € Samsung Galaxy A52s 375 euros sin contrato SONY DualSense ™ y Fifa 22. Mando inalámbrico 99,99 €

Black Friday 2021: las tiendas tienen grandes ofertas listas

Pero incluso Amazon comenzará campañas de descuento antes del Black Friday 2021. Entre otras cosas, los productos de tecnología interna de la compañía se reducen significativamente. Aldi también tiene ofertas para jugar antes del día del trato. Entre otras cosas, el dispositivo de disco tiene una impresora 3D en su gama.

Por cierto, ya sea el Día de los Solteros o el Viernes Negro de 2021, las mejores ofertas de ahorro dependen de las preferencias personales. Por ejemplo, mientras que las ofertas de transmisión en vivo eran baratas en los antiguos días de solteros, el Black Friday tenía una cantidad mucho mayor de ofertas listas. Sin embargo, los clientes deben revisar cuidadosamente las campañas de descuento. Porque incluso en el Black Friday de 2021, las ofertas falsas realmente pueden arruinar el estado de ánimo de compras. (lento)