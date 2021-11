Black Friday Nintendo Switch: ¡Ya a la venta! Juegos, consolas de juegos y accesorios.

QuintoAlgunos ya están esperando ansiosamente consolas de juegos baratas el Black Friday y el Lunes de Internet: debido al actual negocio navideño, garantizamos la disponibilidad de Nintendo Switch and Co. Nuevamente a precios particularmente atractivos o como paquetes valiosos con accesorios y juegos. Sin embargo, como comprador, debe mantener los ojos abiertos y no cometer el error más común al comprar una ganga. Aquí puedes ver qué buscar, pero también el costo de consolas como Nintendo Switch, Playstation 4 o Xbox para que puedas comparar precios más adelante en el calor del momento.

Quizás el consejo más importante: no se deje engañar por los grandes descuentos; estos a menudo se refieren al precio minorista recomendado por el fabricante, que en realidad se vuelve obsoleto rápidamente, especialmente cuando se trata de tecnología. Por lo tanto, use motores de búsqueda de precios como Idealo.de para obtener una descripción general de un buen precio para un Nintendo Switch en Black Friday.

Las ofertas de juegos del Black Friday más populares entre nuestros lectores

Consola Nintendo Switch a 274 en lugar de 329 euros

Siempre listo para usar con una pantalla de 6.2 “

Estación con conexión HDMI y USB

Se puede utilizar en modo TV, sobremesa o manual, y también con varias consolas juntas

Ahora en Amazon Nintendo Switch en rojo y azul por 274,00 € en lugar de 329,00 €*

Busque también ofertas de paquetes que puedan interesarle; a menudo puede ahorrar varios euros el Black Friday:

Nintendo Switch es una de las consolas de juegos más populares. con el Nintendo Switch Lite* (-14%), sin embargo, Nintendo también tiene un verdadero espectáculo de luces: la versión móvil está actualmente integrada con Animal Crossing: New Horizons y Switch-Online por 36 euros.

interruptor de accesorios para la venta

El Black Friday, no se trata solo de buscar la consola en sí. En cambio, los accesorios también se reducen significativamente.

Ya reducido en unos 30 euros, desafortunadamente actualmente agotado, el dispositivo controlado por movimiento Un anillo apto para la aventura*, donde los ejercicios de fitness se pueden combinar con la diversión. Además, esto es Nintendo Joy-Con-Set* 27 por ciento de descuento: pague para comprar aquí antes del Black Friday. Si quieres llevar tu experiencia de Mario Kart a una nueva dimensión, deberías visitar el circuito de Mario Kart Home con formas. Luigi (-16%)* o Mario (-13%)* Mira más de cerca.

Black Friday: juegos de Switch a la venta

El Switch, por supuesto, es conocido por una cosa: obras maestras de juegos que no suelen aparecer en ninguna otra consola. El Black Friday, una vez más, se exhiben muchos clásicos modernos. Te ofrecemos una selección de los juegos más populares actualmente a la venta:

Tarjetas de memoria SanDisk: ofertas aquí

Los ganadores de descuentos absolutos incluyen regularmente las tarjetas de memoria SanDisk para Nintendo Switch: ¡las tarjetas se ofrecen con descuentos de hasta el 73 por ciento! Hay una eleccion Tarjeta de memoria de 256 GB* o en El tamaño es de 400 GB*.

Descuentos de membresía en línea

Juntos nos divertimos más en el juego, razón por la cual las membresías en línea a menudo valen la pena. Estos se reducen para varios dispositivos en Black Friday

Más accesorios para juegos con descuento

Black Friday Xbox: Mira también

Las últimas consolas de Sony y Microsoft aún son difíciles de conseguir. solo esos Xbox S* Actualmente disponible, e incluso en 24:00 reducir el euro. También interesante: Seagate Game Drive Hub Xbox, disco duro externo* NS 139,99 En lugar de 214,99 € (-35%).

Si hay más aquí, actualizaremos este artículo por usted.

White Friday: juegos de consola para PS5, Xbox Series X y Co.

WELT mantiene una descripción general para usted durante la Semana Negra y le informa de las mejores ofertas:

