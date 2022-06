Anunciado Microsoft Surface Laptop Go 2, video, Gütsel Online, OWL en vivo

#Microsoft #Superficie #computadora portátil Anunciar Go 2. vídeo

Múnich, 1 de junio de 2022

Con Surface Laptop Go 2, el modelo Surface Laptop mini de nueva generación estará disponible en el mercado alemán a partir del 7 de junio de 2022. Además de los colores anteriores como Ice Blue, Sandstone y Platinum, ahora está disponible en el nuevo color. Recepción de clientes privados. #Superficie #computadora portátil Consigue 2 de 769 € (PVP con IVA incluido) en Microsoft Store o en revendedores de dispositivos Surface. Los clientes comerciales pueden comprar el dispositivo desde 769 € (PVP con IVA incluido) en #Microsoft #una tienda para negocios oa través de distribuidores autorizados.

La Surface Laptop Go 2 de segunda generación combina el diseño de alta calidad típico de un dispositivo Surface en un formato compacto y liviano. Al igual que su predecesor, está equipado con una pantalla táctil Pixel Sense HD de 12,4 pulgadas. En el interior, un procesador Intel i5 de 11.ª generación garantiza un rendimiento correcto.

Surface Laptop Go 2 presenta un alto nivel de comodidad al escribir y un panel táctil de alta precisión, lo que lo convierte en el compañero perfecto para todos los días. Con una duración de la batería de 13,5 horas y una función de carga rápida, tiene la resistencia para todo un día escolar, un día o un día de trabajo. Cámara HD mejorada, micrófonos de estudio duales y Omnisonic #Altoparlante con #Dolby #Mi voz Premium garantiza una calidad de imagen y audio perfecta para videoconferencias. a #USB Un puerto C y un puerto USB A completan el dispositivo. El sensor de huellas digitales en el botón de encendido se puede usar para iniciar sesión de forma rápida y segura con Windows Hello. Surface Laptop Go 2 se entrega con Windows 11 Home y está disponible para clientes particulares a partir de 769 € (precio de venta recomendado, IVA incluido).

Para los clientes corporativos, Surface Laptop Go 2 es la primera PC segura basada en Intel que significa seguridad del chip a la nube. El tema de la sostenibilidad también se está volviendo cada vez más importante para el hardware, razón por la cual Surface Laptop Go 2 además de #SSD Ahora también la cubierta C (teclado y panel táctil), la cubierta AB (pantalla), la batería y el cable Surflink se encuentran entre los componentes reemplazables. Surface Laptop Go 2 para empresas está disponible solo con Windows 11 Pro o Windows 10 Pro en Platinum Edition.

