Google lanza la actualización de abril para Pixel 6, Pixel 7 Pro y Co.

Hannes Brecher – Redactor técnico sénior – Se han publicado 11.788 artículos en Notebookcheck desde 2018

Desde 2009, he estado escribiendo para varias publicaciones del sector tecnológico hasta que me incorporé a la sección de noticias de Notebookcheck en 2018. Desde entonces, he combinado mis muchos años de experiencia en el campo de las computadoras portátiles y los teléfonos inteligentes con mi pasión de toda la vida por la tecnología para informar. nuestros lectores sobre los nuevos desarrollos en el mercado. Mi experiencia en diseño como directora de arte para una agencia de publicidad me da una visión profunda de los detalles de esta industria.