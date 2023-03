Estos son todos los nuevos juegos gratuitos.

Estos son los nuevos juegos de marzo en PS Plus Extra y Premium.

Algunos de los juegos gratuitos de PS Plus Extra y Premium ya se conocían de antemano, pero Sony ahora tiene la alineación completa para marzo de 2023. presentado oficialmente. Además del lanzamiento del primer día y un par de excelentes juegos propios, puedes esperar aún más títulos.

Puedes jugar a los siguientes juegos desde 21 de marzo Descárguelos o reprodúzcalos con PS Plus Premium:

Estos juegos también se transferirán a la biblioteca PS Plus Premium Classics a partir del 21 de marzo:

Una descripción general de todos los juegos en el servicio de suscripción también está disponible aquí:

Lo más destacado en marzo de 2023

Colección Uncharted Legacy of Thieves













1:30







Uncharted: Legacy of Thieves Collection lanza partidas promocionales en

de eso se trata: The Collection reúne los juegos de aventuras Uncharted 4 y Uncharted: The Lost Legacy. Como cazadores de tesoros Nathan Drake y Chloe Frazer, puedes explorar ruinas abandonadas, buscar tesoros piratas y participar en tiroteos en tercera persona con oponentes. Además de la sala de juegos de escalada, los disparos y los rompecabezas, la historia y los personajes pasan a primer plano.

chía













1:14







Tchia – el mundo abierto y sus posibilidades en la presentación del juego

de eso se trata: Tchia llegará directamente a PS Plus Extra y Premium para su lanzamiento el 21 de marzo. En este relajado juego de aventuras con una colorida apariencia cómica, puedes explorar el mundo abierto tropical y transformarte en casi todos los animales y en todo. También puedes tocar el ukelele, la búsqueda del tesoro, el buceo con perlas y más en muchas actividades paralelas.

Piensa en los juegos esenciales de PS Plus

Hasta el 3 de abril, aún puede obtener sus juegos PS Plus Essential de marzo, después de lo cual desaparecerán de su suscripción. Puedes conseguir estos juegos este mes:

Incluso el primer juego de PS Plus Essential en abril de 2023 se anunció sorprendentemente:

¡Consigue la colección PS Plus, pronto desaparecerá!

En PS5, actualmente tiene la opción de asegurar 19 juegos gratuitos adicionales con la colección PS Plus si tiene al menos una suscripción básica. Y se lo merecen, ya que hay algunos éxitos como God of War, Bloodborne y Days Gone o El último de nosotros remasterizado.

Sin embargo, no podrás hacerte con estos títulos durante mucho más tiempo porque la colección dejará de estar disponible el 9 de mayo de 2023. Cualquier juego que no hayas adquirido hasta entonces desaparecerá. ¡Así que asegúrese de aprovechar la oportunidad!

¿Algo para ti en los juegos en marzo?