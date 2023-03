7900X3D, 7700X y 5900X son más baratos que nunca

La CPU de AMD, Ryzen 9 7950X3D, se presentó recientemente y mostró una impresionante combinación de alto rendimiento y eficiencia energética en las pruebas. El nuevo Ryzen 7000 con 3D V-Cache es actualmente la mejor CPU para juegos, según lo confirmado por el índice de rendimiento de la CPU de PCGH y varios puntos de referencia de juegos. En aplicaciones, el Ryzen 9 7950X3D también muestra un rendimiento sólido, aunque no alcanza el nivel del 7950X. El caché L3 más grande tiene menos ventajas aquí, y el 7950X3D no puede compensar completamente el aumento en TDP y frecuencia de reloj del modelo superior anterior de Socket AM5. Sin embargo, esta revisión de CPU de PC Games Hardware muestra que el mejor procesador de juegos también es muy eficiente en cuanto a energía en aplicaciones como Cinebench y ofrece mucho rendimiento por vatio. Mientras tanto, también pudimos probar el Ryzen 9 7900X3D que, a diferencia del codiciado 7950X3D, está relativamente disponible. Como era de esperar, no está al nivel del 7950X3D, pero sigue siendo una de las CPU para juegos más rápidas y notablemente eficiente. Por supuesto, en esta comparativa de precios de CPU también echamos un vistazo a los procesadores Ryzen para socket AM4 y AM5 que llevan tiempo disponibles, como el popular Ryzen 7 5800X3D.

Desarrollo de precios para CPU AMD: nuevos precios más bajos para muchos Ryzen

Si esperaba una caída significativa en el precio de otros procesadores Ryzen después del lanzamiento del 7950X3D y el 7900 X3D, no se materializó. Pero eso no significa que no haya habido movimientos emocionantes desde la última comparación de precios de CPU de AMD a fines de febrero. Con la mayoría de los procesadores, solo ha habido cambios de límite de 5 €, pero con tres chips se han alcanzado nuevos precios bajos: las CPU nunca han sido más baratas. Se trata de los Ryzen 9 5900X y Ryzen 7 7700X, y son unos 20€ más baratos que el precio alcanzado la semana anterior. La caída de precio es particularmente grande para el nuevo Ryzen 9 7900X3D, que ahora es más de 40 € más barato. Esto convierte al procesador de 12 núcleos en una alternativa más interesante que el 7950X3D, ya que el modelo superior de AMD aún no está disponible en todos los minoristas. El 5800X3D, que todavía tiene una gran demanda, ha caído del primer al quinto lugar en la lista de los más vendidos de Ryzen. También en este caso, la disponibilidad es el problema, pero afortunadamente la CPU todavía está disponible en otros minoristas además de Amazon.

Gráficos de ventas de AMD: ¿Qué Ryzen es popular? (Fuente: Amazon.de)

AMD Ryzen 5 5600X 175,99 euros en Amazon.de AMD Ryzen 7 5800X 229,99 euros en Amazon.de AMD Ryzen 5 5600 139,00 euros en Amazon.de AMD Ryzen 7 5700X 195,99 euros en Amazon.de AMD Ryzen 7 5800X3D en Amazon.de AMD Ryzen 7 5700G 184,99 euros en Amazon.de AMD Ryzen 5 5600G 130,99 euros en Amazon.de AMD Ryzen 7 7700X 336,99 euros en Amazon.de AMD Ryzen 5 7600X 249,00 euros en Amazon.de AMD Ryzen 9 5900X 346,05 euros en Amazon.de

Las mejores ofertas en CPU AMD Ryzen

Compre una CPU AMD para Socket AM4 (Ryzen 5000).

















El popular 5800X3D está disponible actualmente en Amazon por 314,90 €, la mejor oferta con envío incluido.

Fuente: AMD







Si posee una placa base con un zócalo AMD AM4, las CPU Ryzen 5000 son los procesadores más potentes para considerar actualizar sin reemplazar la placa base y la memoria. Para las placas base de primera generación como X370, B350 y A320, debe asegurarse de que la CPU elegida sea compatible oficialmente y que UEFI esté actualizado antes de instalar una nueva CPU Ryzen. Si el rendimiento de la aplicación es crítico, Ryzen 9 5950X y Ryzen 9 5900X son buenas opciones de actualización. Si el rendimiento de los juegos es lo más alto posible, recomendamos el Ryzen 7 5800X3D, que es una de las CPU de juegos más rápidas debido a su gran caché L3. Si los gráficos integrados son importantes, se destacan los modelos Ryzen 7 5700G y Ryzen 5 5600G. Si no espera velocidades de cuadro altas y está dispuesto a jugar con detalles bajos y resoluciones bajas como 720p, estos chips pueden brindar suficiente rendimiento de juego en muchos títulos, incluso sin una tarjeta gráfica dedicada.

Comprar Ryzen 5 5500 (AM4, 6c/12t, 3,60-4,20 GHz)

Comprar Ryzen 5 5600G (AM4, 6c/12t, 3,90-4,40 GHz, IGP)

Comprar Ryzen 5 5600 (AM4, 6c/12t, 3,50-4,40 GHz)

Comprar Ryzen 5 5600X (AM4, 6c/12t, 3,70-4,60 GHz)

Comprar Ryzen 7 5700G (AM4, 8c/16t, 3,80-4,60 GHz, IGP)

Comprar Ryzen 7 5700X (AM4, 8c/16t, 3,40-4,60 GHz)

Comprar Ryzen 7 5800X (AM4, 8c/16t, 3,80-4,70 GHz)

Comprar Ryzen 7 5800X3D (AM4, 8c/16t, 3.40-4.50GHz)

También vale la pena leer: XFX Speedster: la Radeon RX 6800 XT más barata sigue bajando de precio

Comprar Ryzen 9 5900X (AM4, 12c/24t, 3,70-4,80 GHz)

Comprar Ryzen 9 5950X (AM4, 16c/32t, 3,40-4,90 GHz)

Compre una CPU AMD para Socket AM5 (Ryzen 7000).

















El 7900X3D se puede pedir a Mindfactory por 637 €, el nuevo precio bajo para una CPU AMD.

Fuente: AMD







Con las CPU Ryzen para el zócalo AM5, solo se puede usar la memoria DDR5, ya que estos procesadores no admiten RAM DDR4 y, por lo tanto, no hay placas base con zócalo AM5 con ranuras de RAM DDR4. Dado que la diferencia de precio entre DDR5 SDRAM y su predecesor ya no es significativa, los desarrolladores no deberían dudar. La actualización a un sistema Socket AM5 también permite el uso de PCI Express 5.0, siempre que se utilice la placa base correcta. Los modelos Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 y Ryzen 5 7600 muestran que los nombres marcados con una “X”, a saber, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X y Ryzen 5 7600X, no solo son más rápidos, sino también más baratos, por lo que es probable que muchos usuarios sería la mejor opción. La unidad gráfica integrada de la CPU Ryzen 7000 es menos potente que la del Ryzen 7 5700G o Ryzen 5 5600G y difícilmente es adecuada para juegos más antiguos. De los nuevos modelos con 3D V-Cache, el 7950X3D y el 7900X3D son los últimos solo disponibles en tiendas.

Comprar Ryzen 5 7600 (AM5, 6c/12t, 3,80-5,10 GHz, IGP)

Comprar Ryzen 5 7600X (AM5, 6c/12t, 4,70-5,30 GHz, IGP)

Comprar Ryzen 7 7700 (AM5, 8c/16t, 3,80-5,30 GHz, IGP)

Comprar Ryzen 7 7700X (AM5, 8c/16t, 4,50-5,40 GHz, IGP)

Comprar Ryzen 9 7900 (AM5, 12c/24t, 3,70-5,40 GHz, IGP

Comprar Ryzen 9 7900X (AM5, 12c/24t, 4,70-5,60 GHz, IGP)

Comprar Ryzen 9 7950X (AM5, 16c/32t, 4,50-5,70 GHz, IGP)

Comprar Ryzen 9 7900X3D (AM5, 12c/24t, 4,40-5,60 GHz, IGP)

Comprar Ryzen 9 7950X3D (AM5, 16c/32t, 4,20-5,70 GHz, IGP)

Los precios de la CPU se enumeran en Alternate y Caseking, pero lamentablemente no están disponibles.

El 7950X3D también debería estar disponible para ordenar aquí una vez que mejore la disponibilidad:

Emulación AMD Ryzen 7 7800X3D vs Ryzen 5 7600X3D: ocho y seis núcleos con 3D V-Cache

“Independientemente de la comparación que haga, la simulación Ryzen 7 7800X3D vs Ryzen 5 7600X3D muestra lo que se avecina a partir de abril. Porque luego aparecerá el de 8 núcleos, al menos oficialmente, pero aún no hay rastro del de 6 núcleos, pero quién sabe qué más está planeando AMD. Sin embargo, los números también muestran por qué AMD distribuyó solo 16 núcleos para las pruebas: solo entonces AMD pudo vencer a Intel Raptor Lake en casi todos los aspectos. Según nuestros cálculos, el Ryzen 7 7800X3D no tiene mucho éxito. Esto se alinea más en la dirección del Core i7-13700K y el raramente mordisqueado i9-13900K. El Ryzen 5 7600X3D de seis núcleos es apenas más lento, se aplica lo mismo”. Este fue un extracto del artículo que usa CPU Ryzen 7000X3D simuladas.

Ryzen 7950X3D en prueba: Roundhouse Kick contra Intel (PCGH Video)

10:09 a. m.

Ryzen 9 7950X3D en prueba: la patada giratoria contra Intel

Anuncio: PC PCGH Advisor con CPU Ryzen

El Ryzen 9 7950X3D es tan potente y tan eficiente en los juegos que este modelo también es muy atractivo para las PC de asesoramiento de PCGH. Sin embargo, aún lleva algún tiempo poder proporcionar a las computadoras la mejor CPU para los jugadores de PC. Sin embargo, una computadora de tan alta gama no sería exactamente barata, porque es el procesador Ryzen más caro para el zócalo AM5. En el PCGH Advisor PC 2700 Edición Sin embargo, está instalado el Ryzen 9 7900X3D, ¡la segunda CPU para juegos más rápida de AMD! Además, la computadora incluye Geforce RTX 4070 Ti, 32 GB de RAM DDR5-5600 y SSD NVME de 2 TB. ¿Te gustaría cambiar algo en la configuración? ¡Esto no es un problema! Con la herramienta de configuración de PC, puede adaptar la configuración a sus propias ideas durante el proceso de pedido.

















Muchas CPU Ryzen, desde Ryzen 5 5500 hasta Ryzen 9 7900X3D, también se utilizan en dispositivos PCGH Advisor, pronto también R9 7950X3D.

Fuente: PCGH







Si no solo está interesado en saber dónde puede comprar una CPU AMD barata, sino que también desea obtener más información sobre los ahorros actuales de Amazon, Alternate, Media Markt and Co. No debes perderte nuestras ofertas diarias. nuestro Portal del Asesor Tecnológico del PCGH. Las tarjetas gráficas Geforce y Radeon deseables y otros productos tecnológicos pueden tener un precio de Comparación de precios de PCGH controlar.