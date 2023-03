La función secreta en la actualización finalmente soluciona el molesto problema de la redada.

en el juego Noticias de juegos

de: daniel neubert

Los jugadores de Pokémon GO han descubierto una nueva función de incursión. Todavía no está claro si la funcionalidad es realmente nueva o si es un error que Niantic solucionará.

San Francisco: el desarrollador Niantic proporciona regularmente nuevas actualizaciones a Pokémon GO. Ahora ha entrado en juego una nueva función que hace que las incursiones sean más divertidas y fáciles para ti. Además, puedes ahorrar mucho tiempo con él. La función fue detectada recientemente por un destacado jugador de Pokémon GO y compartida en Reddit a través de un video. En el artículo, revelamos cómo funciona la nueva función de incursión.

El nombre del juego Pokémon GO Versión (fecha de primera publicación) 06 julio 2016 Editores niantico serie Pokémon plataformas Android e iOS Desarrollador niantico Tipo realidad aumentada, móvil

Pokémon GO: una característica secreta que te ahorra tiempo en incursiones

Esto es lo que puede hacer la nueva función de raid: Las incursiones han sido parte de Pokémon GO desde tiempos inmemoriales. Las batallas en equipo brindan a los jugadores oportunidades regulares para Pokémon raros, poderosos o legendarios. Un video apareció recientemente en Redditdonde el entrenador agregó a la redada a diferentes participantes de su lista de amigos.

Hasta ahora nada inusual. Sin embargo, el video también muestra cómo el jugador invita directamente a nuevos jugadores a la incursión con un simple toque en el ícono nuevamente, una función que antes no estaba disponible en Pokémon GO. Antes de la actualización, tenía que salir del lobby de incursiones para invitar a más jugadores. La nueva función puede ahorrar mucho tiempo, especialmente si invitas a tantos jugadores como sea posible a una incursión.

Pokémon GO: la característica secreta de la nueva actualización finalmente resuelve el molesto problema de las incursiones © Niantic / Reddit / ingame.de (Montage)

Cómo utilizar la nueva función: La nueva función es muy fácil de usar, solo siga los pasos mencionados.

Únete a un lobby de asalto público o privado.

Haga clic en el ícono verde Invitar amigos en el lado derecho de la pantalla.

Seleccione hasta cinco amigos para invitar, luego toque Invitar amigos. Tenga en cuenta que hay un límite en la cantidad de entrenadores que pueden unirse a una batalla de incursión remota. Si bien solo puede invitar a cinco amigos a la vez, después de un breve tiempo de reutilización, puede invitar a más amigos al mismo lobby si lo desea.

Para hacer esto, toque el ícono verde nuevamente en el lado derecho de la pantalla.

Pokémon GO: función secreta: así reaccionan los fans

Esto es lo que la comunidad tiene que decir sobre la nueva característica: La comunidad de Pokémon GO en Reddit está asombrada y feliz con esta simplificación. Pero algunos jugadores no confían en el video y la función. Todavía sospechan que es solo una falla del juego que Niantic dejó sin darse cuenta en el juego.

canttaketheskyfrmme comentó: ¿Esto es en serio? ¿Ya no tienes que salir del lobby para invitar a más amigos? Proporcione las mejores actualizaciones de calidad de vida posibles […] Para todos los que los asaltan, en especial para los que hospedamos!! “

¿Esto es en serio? ¿Ya no tienes que salir del lobby para invitar a más amigos? Proporcione las mejores actualizaciones de calidad de vida posibles […] Para todos los que los asaltan, en especial para los que hospedamos!! “ FreezeShock pregunta: “Me pregunto por qué existe este período de reflexión. ¿Por qué no podemos invitar a 10 personas a la vez?”

¿Qué está pasando actualmente en Pokémon GO? Ya practica algunos eventos emocionantes en Pokémon GO. En aras de una buena información, nos gustaría recomendar una descripción general mensual para el mes de marzo de 2023 en Pokémon GO. Allí encontrará todos los eventos de marzo de 2023 en un resumen práctico. Esperamos que disfrute de nuestros consejos y sugerencias.