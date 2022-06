Prueba Tineco Floor One S5: ¿El aspirador en seco y húmedo perfecto?

Revisión de Tineco Floor One S5

rendimiento de limpieza

10.0 / 10 Ventajas Limpia a fondo el suelo

Tanques de agua grandes

alta funcionalidad

estación de autolimpieza Negativos Batería integrada

Precio relativamente alto



Estación de autolimpieza, detección de suciedad, contacto de aplicación, alto rendimiento de limpieza: Tineco Floor One S5 es una aspiradora en seco y húmedo para satisfacer las altas exigencias. En nuestra prueba, explicamos las ventajas y desventajas del dispositivo.

Volumen de suministro y puesta en marcha

Además de la aspiradora en seco y húmedo, también encontrará una estación de carga, autolimpieza, productos de limpieza apropiados, un cepillo de repuesto y un filtro de repuesto en el volumen de suministro. El acabado del dispositivo es impecable, no sin importancia tanto para aspiradoras en húmedo como en seco, y el depósito de agua es completamente a prueba de fugas.

Tan genial: la aspiradora puede colocarse en la estación de carga y no tiene que estar enchufada a la pared, por lo que no necesita un taladro y la operación es fácil a cambio: configúrelo, enchúfelo, cárguelo y estás listo para irte. “Más o menos” porque el Tineco Floor One S5 primero debe vincularse a la aplicación del fabricante, que también se ejecutó en un minuto en nuestras pruebas.

¿Aspirador en seco y húmedo con control de aplicación? Lo que inicialmente parece un truco innecesario es muy práctico en la vida cotidiana. En la aplicación, puede verificar el estado de la batería del dispositivo, ajustar el volumen de los anuncios de audio e iniciar el proceso de autolimpieza; más sobre esto a continuación. Los anuncios de voz del dispositivo también se pueden configurar en “alemán” en la aplicación; simplemente descargue el paquete de idioma correspondiente para esto.

La aplicación proporciona información sobre la estación de carga y permite la configuración de aspiradoras en húmedo y en seco.

Ahora todo lo que tiene que hacer es llenar el depósito de agua dulce de 0,8 l y empezar a limpiar.

Rendimiento de manipulación y limpieza

Después de encender la Tineco por primera vez con el botón de control en el mango, sentimos un ligero impacto: la aspiradora en seco y húmedo apoya los movimientos de barrido motorizados del usuario, por lo que automáticamente “se marea”. Eso fue un poco molesto cuando lo encendí por primera vez, pero es realmente conveniente en la vida cotidiana porque escanear es mucho más fácil, ¡genial!

Tineco combina tres pasos de trabajo en uno: el suelo se aspira, se frega y se seca. El dispositivo utiliza un sensor para detectar el tipo de suelo y el grado de suciedad y ajusta automáticamente el rendimiento de aspiración y fregado. Esto funcionó sorprendentemente bien en nuestra prueba, pero, por supuesto, también puede realizar la configuración adecuada manualmente.

Prueba Tineco Floor One S5: la aspiradora en seco y húmedo es fácil de sostener y se puede ajustar fácilmente si es necesario.

Limpieza a fondo y buena maniobrabilidad.

También nos sorprendió gratamente el rendimiento de limpieza. A diferencia de la mayoría de los robots de limpieza y limpieza, que todavía tienen varios puntos débiles en el área de “limpieza” (especialmente si colocan un trapo húmedo debajo de ellos), Floor One S5 limpia perfectamente el piso. Incluso la suciedad más resistente se elimina de forma fiable y acaba en un depósito de aguas residuales de 0,7 litros, que puede extraerse y vaciarse fácilmente. Después de la limpieza, el suelo no se seca por completo de inmediato, queda una película húmeda, pero desaparece después de unos minutos. No notamos ninguna racha en nuestras pruebas; el dispositivo también funciona perfectamente en este sentido.

La batería duró unos 30 minutos en nuestra prueba, después de lo cual hubo que devolver el dispositivo a la estación de carga.

A diferencia de algunos productos de la competencia que hemos visto en el pasado, el cepillo también está formulado para limpiar los bordes. El mango del dispositivo descansa de forma segura en la mano, y el limpiador generalmente se puede mover fácilmente por el apartamento o la casa; las ruedas autopropulsadas anteriores garantizan un alto nivel de comodidad. Sin embargo, la aspiradora en seco y húmedo debe colocarse debajo de muebles estrechos: debido al tanque de agua, el dispositivo es bastante grande para este propósito, y estas áreas se alcanzan mejor con un robot de aspiración (bajo).

El cepillo también permite limpiar bien los bordes.

Por supuesto, el estado de la batería de la Tineco Floor One S5 se puede leer no solo en la aplicación, sino también en la gran pantalla LED del dispositivo. La fuerza de aspiración y limpieza seleccionada también se muestra aquí durante la limpieza.

La aspiradora en seco y húmedo no solo limpia el piso, sino que también se limpia a sí misma

Una de las características más destacables es la estación de carga, que también se encarga de limpiar la aspiradora en húmedo y seco si es necesario. Si se inicia el proceso de autolimpieza, la Tineco limpia automáticamente el cepillo cilíndrico y los canales de agua de la máquina. Este proceso es bastante ruidoso (casi comparable a una aspiradora clásica) pero se completa después de unos minutos.

Después de limpiar el piso, los cepillos y los canales de agua de la estación de carga se limpian si es necesario.

Rendimiento de limpieza impecable (incluida una buena limpieza de bordes), buena maniobrabilidad y conveniente estación de autolimpieza: con toda esa luz, ¿hay sombras? Bueno, por supuesto, las aspiradoras en seco y húmedo no limpian automáticamente el piso como las aspiradoras y los robots trapeadores (sin embargo, las máquinas más baratas en particular no funcionan tan bien al trapear). Por lo tanto, debe tomarse su tiempo para limpiar el piso, pero el equipo lo respaldará bien: el Tineco Floor One S5 no tiene ninguna debilidad que valga la pena mencionar. Sin embargo, tenemos un punto de crítica: la batería no se puede reemplazar y perderá su capacidad con los años. En aras de la sostenibilidad (y de su propia billetera), deseamos que el fabricante haya usado una batería reemplazable.

Prueba Tineco Floor One S5: Nuestro veredicto

La aspiradora en seco y húmedo fue capaz de convencer en nuestra prueba con un rendimiento de limpieza muy bueno. Gracias a las ruedas autopropulsadas y a la estación de autolimpieza, el usuario está cómodamente apoyado a la hora de limpiar el suelo. Pero la comodidad tiene su precio: actualmente se pagan unos 520 euros por el dispositivo Amazonas* porque. También hay un punto de descuento para la batería, que lamentablemente no se puede cambiar.

