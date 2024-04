Bolas energéticas de coco y albaricoque: receta de bolas de felicidad sin azúcar

A veces solo necesitas un refrigerio rápido. Pero no puede ser sólo un trozo de chocolate. No, por supuesto que un refrigerio también debe ser bueno para el cuerpo y no sólo para el alma. Gracias a Dios hay bolas de energía para eso. Pequeñas bolitas hechas de frutos secos picados que seguro te darán energía. Hoy te enseñamos nuestra receta de bolitas energéticas de coco y albaricoque para que las tengas siempre a mano.

Estas bolitas energéticas de coco y albaricoque son muy sencillas: solo tienes que mezclar los orejones con algo mantequilla de coco*Mezcla copos de avena, almendras y un poco de agua y ya tienes la mezcla básica. Para que queden vistosos y combinen con el sabor del coco, también los enrollamos en hojuelas de coco. ¡completo! Eso es realmente fácil, ¿no?

Las bolas energéticas de albaricoque y coco ya preparadas se preparan rápidamente. Todo el proceso, desde mezclar hasta dar forma, dura sólo 20 minutos. Esto significa que podrás hacer grandes cantidades de bolitas energéticas en poco tiempo y siempre tendrás algo para picar. Estas bolitas energéticas de coco y albaricoque se pueden conservar en un recipiente hermético en el frigorífico durante unos siete días.

Quizás ya hayas visto por los ingredientes que las bolas de energía, o bolas de felicidad, te proporcionan mucha energía. Pero eso no es todo: también aportan muchos nutrientes, por ejemplo potasio. Este mineral regula, entre otras cosas, la presión arterial y el crecimiento celular. Los albaricoques secos contienen la friolera de 1.370 miligramos por cada 100 gramos, y casi ningún otro alimento puede igualar esa cantidad.

Y ya que estamos en eso: las bolas energéticas de coco y albaricoque también te mantienen lleno, porque los frutos secos, los copos de avena y el puré de coco son una combinación inmejorable de saciedad.

¿Quieres probar más deliciosas bolitas energéticas? Entonces eche un vistazo a estos aspectos destacados:

Por cierto: nuestras recetas también están disponibles en la aplicación, ¡simplemente descárgala!

*Contiene enlaces de afiliados. FUNKE National Brands Digital GmbH recibe una comisión cuando se completa su compra.