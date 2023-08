Así te ayuda a alcanzar el peso que deseas

¡Las cáscaras de semillas de pulgas son perfectas para perder peso! Están llenos de fibra y estimulan la digestión. Las cáscaras de semillas de pulgas son uno de los superalimentos más subestimados, a pesar de que las diminutas semillas están llenas de poder para nuestra salud. Todo lo importante sobre los ingredientes y el efecto general, así como la ingesta y los posibles efectos secundarios se puede encontrar aquí.

¿Qué es realmente la cáscara de psyllium?

Las cáscaras de semillas de pulgas son Cáscaras de las semillas de la planta de plátano Ovatapertenece a una familia familia del plátano él escuchó. La planta tiene muchos nombres y también se conoce como “psyllium indio” o “plátano indio” porque crece en la India. Pero también se puede encontrar en Afganistán y el norte de África. Las conchas se consideran semillas de pulgas. proveedor de fibras naturales.

¿Cuáles son los beneficios para la salud de la cáscara de psyllium?

Las cáscaras de semillas de pulgas son Ayuda a perder peso de manera efectiva. Y también el progreso Otros beneficios para la salud:

Buena capacidad de hinchamiento: Lo que distingue a las cáscaras de psyllium es su alto contenido de chicle. Las gomitas son agentes de carga. Por lo tanto, las cáscaras de psyllium pueden retener agua muy bien, más de 40 veces su propio peso. Y así multiplican su tamaño. Como resultado, llenan el estómago y aseguran una sensación de saciedad duradera. También aumentan el volumen de los intestinos y, por lo tanto, favorecen los movimientos intestinales regulares. Nutritivo: Las cáscaras de semillas de pulgas contienen mucho la fibraLo cual tiene un efecto positivo en la digestión. Promueven la actividad intestinal y previenen el estreñimiento. Pero como retienen mucha agua, también ayudan con la diarrea. La mayor parte de la fibra se excreta sin digerir. Sin embargo, una parte es descompuesta por las bacterias intestinales y contribuye al crecimiento de bacterias intestinales saludables, lo que tiene muchos efectos positivos para la salud. Puede aprender por qué una flora intestinal saludable y los alimentos que promueven las bacterias intestinales buenas son importantes en nuestro artículo sobre Desarrollo de microbiota intestinal. Las semillas de pulgas no solo son ricas en fibra, sino que también contienen flavonoides. Estos fitoquímicos, conocidos como Antioxidantes función, apoyando al cuerpo en la lucha contra los dañinos radicales libres. El escudo protector del intestino: Las cáscaras de las semillas de pulgas liberan mucílago en el tracto digestivo porque la capa exterior son moléculas de azúcar de cadena larga. azúcares, consiste. Una vez en contacto con el líquido, adquiere una consistencia similar a un gel. La mayor parte de este mucílago no se descompone en los intestinos, pero también actúa como una membrana protectora para las áreas irritadas e inflamadas del tracto digestivo. ¿Pueden las cáscaras de semillas de pulgas? Reducir los niveles de colesterol. Esto fue probado por un estudio iraní de 2018, donde las personas con diabetes tipo 2 tomaron diez gramos de cáscara de psyllium dos veces al día. Las cáscaras de las semillas de pulgas se unen al colesterol antes de que entre en la sangre. Luego se elimina el exceso de colesterol. La cáscara de psyllium también se une a los ácidos biliares en los intestinos y el cuerpo tiene que producir nuevos ácidos biliares. El colesterol es necesario para esto. Por lo tanto, el procesamiento del colesterol en ácidos biliares reduce los niveles de colesterol. Pérdida de peso: Las cáscaras de semillas de pulgas te ayudan a perder peso porque contienen pocas calorías, te llenan rápidamente y son ricas en fibra. Esto reduce la sensación de hambre y reduce la ingesta de calorías. Siga leyendo para descubrir cómo la cáscara de psyllium ayuda al cuerpo a perder peso.

Las cáscaras de semillas de pulgas pueden ayudar a perder peso

Las cáscaras de semillas de pulgas son Supresor natural del apetito Por lo tanto, puede ayudar a perder peso. Pero, ¿cómo funcionan exactamente?

cáscaras de psyllium Casi ninguna caloría , porque se compone principalmente de fibra. Como se explicó anteriormente, la fibra dietética se excreta principalmente sin digerir. Por lo tanto, la mayoría de las calorías de la cáscara de psyllium no son absorbidas por el cuerpo.

cáscaras de psyllium Mejora la sensación de saciedad . Debido a la fuerte capacidad de la concha para hincharse, se forma una gelatina espesa en el estómago y te sientes lleno. De esta forma evitas comidas muy copiosas y ahorras calorías.

son cáscaras de psyllium digestivo . Debido a su capacidad de hincharse, atrapa agua y, por lo tanto, estimula la actividad intestinal. Esto también facilita la eliminación de muchos productos de desecho del cuerpo. Por lo tanto, las cáscaras de semillas de pulgas son a menudo parte de una limpieza de colon.

cáscaras de psyllium Regulación del azúcar en la sangreAsegurándose de que se absorba menos azúcar de los intestinos. Esto combate los antojos de comida.

¿Quieres saber qué otros alimentos te ayudan a adelgazar? Entonces lea nuestros artículos sobre “bajar de peso con vinagre de manzana”, “bajar de peso con agua de limón” y “dieta de limón”.

Ingesta correcta de cáscara de psyllium: debe tener cuidado con esto

acerca de El mejor efecto posible De las cáscaras de psyllium, es importante considerar algunas cosas. Aquí están los puntos de las letras.

¿Cuándo es el momento adecuado para tomar cáscaras de psyllium?

Puede tomar cáscara de psyllium en cualquier momento del día, pero es mejor comerla 30 a 60 minutos antes de una comida Toma Como resultado, se hinchan en el estómago y aumentan la sensación de saciedad. Las cáscaras de semillas de pulgas también se pueden comer 2 horas después de un refrigerio. pero funcionan mejor Por la mañana con el estómago vacío Y con mucha agua. Es mejor no tomarlo justo antes de acostarse, porque naturalmente no se bebe agua por la noche. Sin embargo, la cáscara de psyllium solo puede desarrollar su efecto completo si proporciona a su cuerpo suficiente agua.

Esta es la dosis correcta de cáscara de psyllium

Lo mejor es comenzar con una dosis baja y luego aumentarla lentamente para permitir que su cuerpo se adapte. la fibra acostumbrarse a. Empieza con uno Media cucharadita de polvo de cáscara de psyllium al día Aumente gradualmente la cantidad Hasta 1 cucharadita a la vez, dos veces al día. Como se mencionó anteriormente, la ingesta adecuada de líquidos también es importante, ya que la cáscara de psyllium atrapa mucha agua. Lo mejor es remover el polvo de cáscara de psyllium en un vaso grande de agua y beberlo de inmediato. Asegúrese de beber muchos líquidos durante el día.

¿Puedes tomar cáscara de psyllium diariamente?

En principio, nada se opone al consumo diario de cáscara de psyllium. Sin embargo, es importante cumplir con la dosis y Suficiente agua Y beba otros líquidos para evitar el estreñimiento. Si tiene enfermedades preexistentes, es mejor hablar sobre el uso a largo plazo de la cáscara de psyllium con profesionales médicos.

Estas son las calorías que contienen las cáscaras de psyllium

100 gramos de cáscara de psyllium contienen aprox. 213 calorías. Eso suena como mucho, pero eso es porque la fibra cuenta con dos calorías por gramo. Como se discutió anteriormente, la mayor parte de la fibra se excreta sin digerir y, por lo tanto, las calorías no son absorbidas por el cuerpo en gran medida. Tenga en cuenta, sin embargo, que la cáscara de psyllium por sí sola no reemplaza una dieta equilibrada y No es una cura milagrosa Somos. Si desea perder peso, es importante que mantenga un estilo de vida saludable con mucho ejercicio, alimentos ricos en fibra y sueño y descanso adecuados.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios que pueden ocurrir al tomar cáscara de psyllium?

Como regla general, las cáscaras de semillas de pulgas se toleran bien y rara vez tienen efectos secundarios. Sin embargo, si no está tomando cáscara de psyllium o polvo de cáscara de psyllium con suficiente agua, puede GasY tenencia E incluso para una persona obstrucción intestinal Venir. Nunca tome la cáscara de psyllium o el polvo completamente seco, es decir, sin líquido, porque puede encía esofágica y cerca. En el peor de los casos, podrías ahogarte con él. Las reacciones alérgicas pueden ocurrir en algunas personas. Cualquier persona alérgica a otras legumbres debe tener cuidado y usar otra fuente de fibra si es necesario. Si está tomando medicamentos, por ejemplo, para la tiroides, consulte a un profesional médico antes de tomar cáscara de psyllium, ya que pueden ocurrir interacciones. En general, tome la cáscara de psyllium con al menos 1 o 2 horas de diferencia con el medicamento.

Cáscara de Psyllium (Entera) o Cáscara de Psyllium para bajar de peso ¿Esto marca la diferencia?

El psyllium entero tiene menos fibra y un mayor contenido de proteínas que la cáscara de psyllium. El mucílago, que favorece la digestión, está particularmente presente en la cáscara. Por lo tanto, su efecto sobre los intestinos es más fuerte. Si quieres perder peso, lo mejor es utilizar cáscaras de psyllium, que son ricas en fibra.

