El presidente de Argentina, Mili, ha vuelto a grandes sectores del país en su contra en un tiempo récord. Su tratamiento de shock encuentra resistencia, los precios se disparan y se acerca una huelga general. Ahora el jefe de Estado también quiere amplios poderes especiales del Congreso.

Si hay algo que Javier Miley puede hacer es el Rumble. “No negociaremos nada”, dijo el presidente de Argentina durante el fin de semana, rechazando los pedidos de cambios en su era de planes de reforma. La central sindical CGT ya está en pie de guerra y ha declarado una huelga general nacional: ha organizado a 6,5 ​​millones de trabajadores. El Congreso trabaja durante todo el día en lugar del habitual receso parlamentario de verano. Varios tribunales también están buscando vacaciones, considerando varias iniciativas legales contra las acciones de Miley. Mientras tanto, los precios al consumidor, incluidos los alimentos y el alquiler, se están disparando.

Por un lado, se trata del megamandato que derogará o sustituirá 366 leyes. Por el contrario, decenas de miles de personas salieron a las calles en todo el país antes de Nochebuena. El mandato sigue vigente porque ambas cámaras del Congreso deben rechazarlo para anularlo. Con el titular “Mi ley”, el diario opositor “Página/12” se burló del nuevo jefe de Estado con una fotografía de la corona real, tras lo cual anunció las nuevas normas en un discurso televisado a nivel nacional. Largo avance retórico.

La CGT ha paralizado por el momento la sección de derecho laboral del tribunal. Millay quería restringir severamente el derecho de huelga y dificultar la financiación de los sindicatos; Aumentar el período de prueba para los nuevos empleados de 3 a 8 meses y suprimir la indemnización por despido sin causa. El ámbito del derecho laboral por sí solo no es jurídicamente cuestionable. Durante el fin de semana, los tribunales argentinos recibieron 46 quejas constitucionales contra el decreto.

Mucha potencia por ml

Un posible golpe legal se produjo cuando muchos argentinos ya se habían ido de vacaciones de verano. Desde principios de año, algunas personas sudan de miedo: la llamada “Ley Ómnibus” con sus 664 (!) modificaciones. Sus inicios han estado muy cargados políticamente.

En su paquete, Millay pide que el Congreso se despoje del poder durante al menos dos años y lo reemplace con el derecho a gobernar por decreto. La razón es una “emergencia pública” en todos los sectores de la sociedad, como se explica en el proyecto de ley. A finales de 2025, Miley podrá decidir por sí misma si quiere hacer esto hasta que finalice su mandato.

Miembros de la oposición han confirmado que el libertarismo de la vicepresidenta Victoria Villarreal y su alianza con los militares son un peligro para la democracia. El artículo más controvertido de la colección “Omnibus” refuerza este temor: cualquier presencia de personas (tres o más) en lugares públicos debe ser comunicada al Ministerio de Defensa como una manifestación. Quien obstruya el tráfico se enfrenta a entre uno y tres años y medio de prisión, mientras que los “organizadores o coordinadores” se enfrentan a entre dos y cinco años de prisión.

“Mi ley traidor” se puede leer en un graffiti en Buenos Aires haciendo referencia al megagrado. Durante la campaña electoral prometió que los costes de las reformas correrían a cargo de la “casta” de políticos y empresarios. (Foto: AP)

No es raro en Argentina que los nuevos presidentes intenten acelerar sus principales proyectos en sus primeros meses. A pesar del rechazo categórico de Miley, se están llevando a cabo discusiones entre bastidores sobre concesiones más pequeñas. No se llaman así. Milei no tiene mayoría propia; Debería recibir algún apoyo mientras esté en el cargo. Es difícil dado el alcance de sus planes y los efectos iniciales de sus políticas.

Inicialmente, el nuevo gobierno devaluó el peso argentino en más del 50 por ciento. Los analistas estiman que la gente perdió un promedio del 15 por ciento de su poder adquisitivo en el primer mes de Miley en el cargo. Aún no se han aplicado los aumentos de precios ya anunciados para la energía y el transporte público local. Durante todo el mandato de su predecesor Alberto Fernández, los argentinos perdieron el 8 por ciento de su poder adquisitivo.

Gran trabajo y movilización.

A medida que avanza el año, los cambios se vuelven más significativos. Las universidades públicas ya han advertido que los recortes presupuestarios de Miley podrían hacer que se acabe el dinero en unos meses. Alrededor del 80 por ciento de los estudiantes en Argentina asisten a universidades públicas gratuitas. Y con la cancelación de proyectos de construcción pública y una potencial ola de despidos, es probable que haya más por venir en Argentina.

Unas semanas más tarde, Miley enfrentó una oposición considerable. En lugar de ello, imagina la sociedad y la economía futuras de su país: un gobierno pequeño y una empresa privada máxima. Mediante un tratamiento de shock al mercado laboral, bombardeos masivos y privatización de empresas estatales, ya sean rentables o deficitarias como YPF, el gigante energético orientado al futuro YPF, y los ferrocarriles. Una red de fibra óptica es estratégica y prácticamente insustituible.

Hoy martes comienzan en el Congreso los debates sobre “Le Omnibus”, que pretende dar al gobierno de Miley años de derechos especiales que podrían defenderse fácilmente si criminalizara las protestas sociales. Primero deliberan los grupos temáticos, luego hay discusiones y votaciones en las salas; Primero sobre todo el proyecto, luego sobre artículos individuales. La Cámara y el Senado enfrentan una enorme tarea legislativa (y legislativa).

Después de su victoria electoral, Miley dijo abiertamente que le esperaba un año difícil y que sólo entonces las cosas volverían a mejorar. Pero ante la magnitud histórica de los cambios iniciados, la calle no durmió. El 24 de enero, seis semanas después del inicio del mandato de Millay, millones de sindicalistas abandonarán sus puestos de trabajo en una huelga general. Es un récord. Ningún presidente argentino ha vuelto a los trabajadores en su contra tan rápidamente.