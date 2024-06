Borussia Dortmund: A pesar de la falta de tiempo de juego, ¿se quedará en Dortmund?

Será un verano lleno de acontecimientos para el Borussia Dortmund. Algunos profesionales dejarán el club y los recién llegados se unirán al equipo del BVB. Se tomarán más decisiones en las próximas semanas.

Tras despedirse de Marco Reus, Marius Wolff y Matteo Morey, seguirán otras salidas. ¡Pero las cosas pueden ser diferentes para un candidato de ventas de lo que se esperaba inicialmente! Quiere quedarse en el Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Moukoko no debería pensar en decir adiós

Youssoufa Moukoko en el banquillo del Borussia Dortmund. Se dice que el joven de 19 años le sugirió un cambio, siguiendo el ejemplo de su compañero delantero Sebastien Haller. No hay forma de evitar a Niklas Volkrug, y está listo para fichar a otro delantero de primer nivel, Serho Geraci. Pero eso no parece molestar a Mokoko.

Según informa Ruhr Nachrichten, el joven delantero no tiene planes de abandonar el Dortmund. Este deseo no fue expresado por los jugadores. Esto es sorprendente porque las probabilidades de jugar la próxima temporada no son buenas. La temporada pasada, Moukoko participó en 27 partidos oficiales, pero la mayoría de las veces a los jóvenes sólo se les permitió jugar en los minutos finales.

Con Mokoko, sólo el préstamo es realista

Si el club y los jugadores aún pueden aceptar irse, la única opción probablemente sea la cesión. Porque se espera que Moukoko, que tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta 2026, reciba unos cinco millones y medio de euros al año. Dada su falta de tiempo de juego en Dortmund, es poco probable que gane ni siquiera una cantidad cercana a esa cantidad en otro club.

Así que queda por ver dónde está el futuro de Mokoko. Si el Borussia Dortmund consigue hacerse con los servicios de Serho Geraci, no tendría sentido que el joven de 19 años se quedara, especialmente para el propio jugador. Porque lo más probable es que el tiempo de juego sea poco para el delantero.