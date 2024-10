Borussia Dortmund: Dejó el Dortmund y ahora se arrepiente profundamente

La noticia golpeó al Borussia Dortmund como un golpe demoledor. A pesar de todas las promesas de fidelidad, Mario Götze se fue al FC Bayern de Múnich en 2013. Un cambio que los aficionados del BVB no le han perdonado hasta el día de hoy.

Y ahora el máximo goleador del campeón del mundo admite que hoy también se arrepiente de su decisión. En una carta a su yo de 17 años, la ex joya de la Supercopa dice: Dejar el Borussia Dortmund fue un error. Al menos a estas alturas.

Borussia Dortmund: Götze lamenta haber dejado Dortmund

Ningún aficionado del BVB ha olvidado nunca este shock. El 23 de abril de 2023, Mario Götze anunció repentinamente su fichaje por el Bayern de Múnich. Horror paralizante en Dortmund, pero Götze y el Bayern pronto dejaron de reír. Esta medida resultó ser un fracaso. Con su entrenador favorito, Pep Guardiola, su vertiginosa carrera alcanzó su primer y peor giro.

Ni siquiera el regreso a Dortmund cambió nada. Tampoco es porque los fanáticos todavía estén molestos por su repentina partida hasta el día de hoy. Ahora con 32 años, el goleador ganador de la Copa del Mundo admite que todos en el Borussia siempre han querido saber de él. Mario Götze dice: La salida del Borussia Dortmund fue un error.

Götze me aconsejó cuando tenía 17 años: “¡Quédate en Dortmund!”.

En su nuevo libro, Voices of Eintracht, Götze escribe una carta a su yo más joven, de 17 años, a punto de jugar su primer partido de la Bundesliga. La larga y emotiva carta es también una admisión de que el traslado de Hammer de Dortmund a Munich en 2013 fue un error.

“Mirando hacia atrás puedo decirte que sólo más tarde sabrás cuál fue la decisión correcta”, escribió el actual creador de juego del Eintracht Frankfurt. “No puedo imaginar la suerte que tuve de trabajar con Jürgen Klopp. Fue el primer entrenador en mi carrera profesional y pensé: todos los entrenadores son como Jürgen. Ahora que te escribo esto, me tengo que reír. Y después de unos años me di cuenta de que definitivamente no es así”.

“Era testarudo.

“Hubiera sido mejor para mí haber seguido con él unos años más el camino que empezó conmigo cuando yo tenía 17 o 18 años”, explica. “Barcelona, ​​Baviera, podría haber ido a cualquier parte. Sé que no te importa mucho si te digo: quédate en Dortmund un poco más. Será bueno para ti y para tu desarrollo”.

El talento único en un siglo del Borussia Dortmund también admite que mucha gente le aconsejó que lo hiciera en su momento. Y también su asesor Volker Stroth. Hoy lucha: “Era testarudo. Tenía ideas claras sobre lo que quería lograr.