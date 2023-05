Borussia Dortmund: “Estaba tan destrozado…”: emotivo mensaje del Reus a la afición del BVB

es una cara dormundero falla de la carcasa Usted podría ser marco reyos (33) Incluso la cara de un Campeonato BVB fallido.

Cuando el Borussia fue subcampeón en casa el sábado con una victoria por 2-2 sobre el Mainz W El Bayern se alzó con el título en el último minuto con una victoria por 2-1 en Colonia, y las emociones se desbordaron entre los aficionados y jugadores en ambos estadios tras el pitido final.

A pesar del fiasco, cerca de 30.000 aficionados celebraron sus estrellas en el muro amarillo del Dortmund, tranquilizándolos y agradeciéndoles su, en general, fuerte. Bundesliga-estación.

El equipo se paró frente a las gradas durante minutos, y el entrenador Edin Terzic torció sin control. Pero faltaba uno de ellos. Marco Reus no logra plantar cara a la afición.

“Entonces tiene que restaurar su contrato”. Estado claro de Reus en el estudio

El capitán, que por fin quería celebrar su primer campeonato alemán en su larga carrera y se unió a Karim Adeyemi en el minuto 40, estaba destrozado sobre el césped. Y se quedó en silencio.

Ahora Reus habla públicamente por primera vez y se disculpa con los fanáticos: “Sé que me llamaron, pero estaba tan destrozado en ese momento que no pude alcanzar sus brazos”.

Qué confesión del capitán del BVB, que acaba de ampliar su contrato a punto de expirar por un año en la semana previa a la final de la liga.

Reus rompió – ¿Cuánto puede ayudar la estrella ofensiva al BVB en el futuro?

En lo deportivo, el Reus es ya un relevo, como líder que no debería reforzarse con este último gran crack.

Sus colegas ciertamente pueden tomar un ejemplo de su declaración en la plataforma en línea. Porque allí elige valientes palabras abiertas. Reus escribió a los aficionados del Dortmund: “Actualmente me resulta difícil poner en palabras mis pensamientos, sentimientos y emociones. ¡Pero aún es muy importante para mí decir gracias!”.

Reus continuó: “Lo que la familia del BVB hizo por nosotros el sábado, la euforia, el ambiente en el estadio, los buenos deseos que recibí y sentí en toda Alemania, ¡esto es único! Y todo nos muestra lo especial que es este club y sus fanáticos lo son. Me sentí abrumado por tu reacción. “Justo después del partido. Me quedé sin palabras y completamente perdido al principio”.

Luego sigue la confesión de Ríos: “Sé que me llamaste, pero en ese momento estaba tan destrozado que no podía alcanzar tus brazos. Sin embargo, con tu reacción positiva, me mostraste por qué valía la pena luchar”.

Y por último, Reus escribe que el club también aguantará este revés con la ayuda de la afición: “Sí, duele, sí, hace mucho tiempo que no estamos tan cerca, pero: el que me conoce, este club y Ustedes, fanáticos del BVB, que entienden que volveremos, seguiremos trabajando y luchando. ¡Como siempre lo ha hecho este gran club! Gracias”.

Perder el torneo fue un duro golpe para la afición. Pero las palabras de Reus también deberían ayudar a sanar las heridas de los seguidores del BVB con el tiempo.