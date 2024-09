Borussia Dortmund: ¡La estrella del BVB debe estar temblando! Ahora existe el riesgo de un amargo colapso.

Ha jugado en el Borussia Dortmund durante casi cinco años y las discusiones sobre él nunca han cesado. Emre Can es un tema controvertido en el Dortmund y ahora su puesto habitual también está en peligro.

¡A pesar del brazalete de capitán, el banco amenaza! Los partidos de Brujas y Stuttgart serán una semana de verdad para Emre Can. La nueva situación competitiva en el Borussia Dortmund amenaza con su ruina.

Borussia Dortmund: Emre Can debe estar temblando

Emre Can ha sido colocado bajo el mando de Edin Terzic. El ex entrenador del BVB elogió al Frankfurter, lo convirtió en líder y desafió todas las críticas al jugador pionero. Incluso utilizó su veto personal cuando debía fichar a su rival de alto perfil, Edson Álvarez. Resultado: casi siempre jugable, aunque a veces no hay alternativas disponibles.

Ahora Terzic se ha ido. Y la nueva competencia está ahí. Pascal Gross consigue inmediatamente un puesto fijo, Marcel Sabitzer es un factor importante, Felix Nmecha tiene una segunda oportunidad y Juel Kjell Watjen ya se está rascando los pies.

A pesar del vendaje: el lugar ordinario está en peligro

Por primera vez contra Heidenheim, Kahn sintió que ya no era un paria bajo Nuri Sahin. El capitán vio desde el banquillo el mejor partido de la temporada del Borussia Dortmund hasta el momento y no ingresó hasta el minuto 80. Su posterior gol de penalti no oculta el hecho de que su comienzo de temporada volvió a ser mediocre, aunque su celebración del gol fue diferente (más aquí).

El lugar era normal y tambaleante. La semana que verá el partido inaugural de la Liga de Campeones contra el FC Brujas (miércoles, 21:00 horas) y el siguiente partido de liga contra el Stuttgart (sábado, 15:30 horas) será una semana de realidad para él. Después de estos dos partidos, debe conocer su papel con el nuevo técnico. Una cosa ya está clara: sin un aumento continuo en la dirección, las cosas le resultarán difíciles en el Borussia Dortmund.