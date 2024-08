Borussia Dortmund: Poco antes del inicio de la temporada – Sabitzer mira en profundidad

Para el Borussia Dortmund, la temporada pasada fue algo decepcionante a pesar de llegar a la final de la Liga de Campeones. Sobre todo, el quinto puesto en la Bundesliga no es suficiente para satisfacer las altas exigencias del Riverclub.

Un punto brillante que se ha convertido en un jugador indispensable en el Borussia Dortmund en una sola temporada es Marcel Sabitzer. Desde su llegada hace casi un año, ha sido una parte integral del once inicial del Borussia Dortmund. Ahora el austriaco hace una confesión violenta.

Borussia Dortmund: la salida de Terzic fue una sorpresa para Sabtzer

Después del último partido amistoso contra el Aston Villa, a Sabitzer le preguntaron sobre la dimisión de su ex entrenador Edin Terzic. “Todavía lo recuerdo bien. Llegué al vestuario con Austria después del entrenamiento y luego Ralf Rangnick se me acercó y me lo contó”, dijo Sabitzer, que parecía sorprendentemente afectado por la noticia.

El jugador de 30 años también destaca su buena relación con Terzic, que construyó con el jugador de 41 años el año pasado. “Nos escribimos. Te agradecí por tu tiempo. No siempre estuvimos de acuerdo, pero aun así teníamos una buena relación. Él siempre puso su confianza en mí y por eso siempre tuvimos una buena relación de trabajo”. ” dice Sabitzer.

El BVB ahora se queda con Shaheen al margen

Pero la estrella del Dortmund también lo sabe: “Así es el fútbol, ​​nada ni nadie está seguro y él tendrá sus razones para elegir el camino que ha elegido”. Ahora él y sus compañeros afrontan la próxima temporada con Nuri Sahin como nuevo entrenador, ya que por fin quieren volver a ganar títulos.

Sabitzer y compañía pueden Da el primer paso hacia eso el sábado 17 de agosto. Aquí está contra el Phoenix Lübeck en la primera ronda de la Copa de Alemania, la competición en la que el Borussia Dortmund ganó el título por última vez en 2021.