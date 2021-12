Borussia Mönchengladbach: la leyenda Berti Vogts cumple 75 años – Bundesliga

¡La leyenda de Gladbach cumple 75 años!

Bertie Vogts (apodado “Terrier”) celebra hoy su histórico cumpleaños con su hijo Justin y sus mejores amigos en “Traube” en la Selva Negra, donde tradicionalmente pasa el Año Nuevo.

Como jugador, Vogts y los Colts han ganado el Campeonato de Alemania cinco veces, la Copa de Europa dos veces y la Copa DFB una. Con 419 partidos en la Bundesliga, es un récord profesional en Gladbach. Con la selección nacional (96 apariciones) se convirtió en campeón del mundo en 1974.

► También entrenador asistente en 1990 con la selección alemana bajo el liderazgo del amigo y presidente del equipo Franz Beckenbauer (76). Como entrenador en jefe, ganó el Campeonato de Europa en 1996. También fue seleccionador nacional de Kuwait, Nigeria, Escocia y Azerbaiyán. Incluso a los 75 años, Vogts no quiere retirarse por completo: “Como entrenador, ciertamente no trabajaría. Pero ¿por qué ya no eres consultor?”

Vogts lamenta una cosa hasta el día de hoy. El “Terrier” para BILD: “No hay gratitud por la lealtad en el fútbol. Mi mayor error fue no dejar el Borussia”.

Él revela que, después de todo, casi comenzó una aventura como profesional. ¡Pero entonces Gladbach se paró al otro lado! Vogts (que había estado pagando sus boletos de temporada en el Borussia Park para él y su hijo durante años): “Ya le había dicho al Borussia en 1979 que quería terminar mi carrera. De repente, a través de Franz Beckenbauer, recibí una oferta de Cosmos Nueva York. Pero en lugar de simplemente dejarme irse, Borussia exigió una tarifa de transferencia de $ 1 millón, y el asunto cayó “.